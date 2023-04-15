به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود درستی مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران با اشاره به حضور باشکوه مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس افزود: این شرکت با آمادگی کامل کارکنان و به‌کارگیری تمامی امکانات خود، به مسافران و شرکت‌کنندگان در راهپیمایی این روز بزرگ خدمت‌رسانی کرد.

وی تصریح کرد: ما در شهر زیر زمینی با تلاش کارکنان ضمن ارائه سرویس‌دهی منظم، محیطی مناسب را برای شهروندان و مسافران فراهم کردیم و بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده از ابتدای مراسم با کاهش سرفاصله حرکت قطارها در خطوط مترو تهران سعی کردیم تا جابه‌جایی مسافران تسهیل شود. در همین راستا سرویس‌دهی در ایستگاه‌های خط ۴ مترو به‌ویژه ایستگاه‌های دروازه‌دولت، فردوسی، تئاتر شهر، میدان انقلاب اسلامی و… که در مسیر برگزاری راهپیمایی قرار داشتند، به طور خاص افزایش پیدا کرد.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران خاطرنشان کرد: در پایان مراسم به علت ازدحام مسافری در خط چهار، تعداد ۴ قطار فوق‌العاده به منظور جابه‌جایی سریع‌تر مسافران اعزام شد.