۲۵ بازیکن به اردوی تیم ملی مینی فوتبال دعوت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات جام جهانی مینی فوتبال ۶ به ۶ در بخش مردان از تاریخ ۳۰ اردیبهشت لغایت ۴ خرداد ماه ۱۴۰۲ در شهر استانبول ترکیه با حضور ۱۶ کشور برگزار خواهد شد و تیم ملی کشورمان برای نخستین بار در این رویداد مهم جهانی شرکت و در گروه اول این مسابقات به مصاف تیم های ملی سویس، الجزایر و عراق خواهد رفت.

برای همین اساس ‌۲۵ بازیکن به اولین اردوی آماده سازی تیم ملی که قرار است در یزد برگزار شود دعوت شدند. اسامی دعوت شدگان به اردو:

مصطفی زینالی و میلاد مختاری (اصفهان) معین فرخ زاده و فرزاد نامی (آذربایجان غربی)، ابراهیم بازدار (بوشهر)، امین کوهی نژاد( خراسان جنوبی)، حمید ایمانی تبار(خراسان رضوی)، رستم سلامات( خوزستان)، بهزاد یانپی( گلستان)، رضا ملک پور(هرمزگان)، امیر حسین امامی(گیلان)، محمد فخرایی(کرمان)، میلاد کارگر(یزد)، مجید میرزایی، سعید رحیم‌ نیا، محمد معین صندوقی، عرشیا حسین میخچی، سجاد خلعتبری و کسری رزاقی(تهران)، محمد دهقان، امید اکبری و علیرضا زحمتکش(فارس)، حسین حیدری و محمد جواد میرزاپور(مازندران) و باسط ریگی(سیستان و بلوچستان)

بر اساس برنامه اعلام شده و در دیدار افتتاحیه این رقابت ها تیم ملی کشورمان از ساعت ۱۰/۳۰ روز شنبه ۳۰ اردیبهشت ماه سال جاری به مصاف تیم ملی سوئیس می رود و دو دیدار دیگر خود در گروه اول این مسابقات ۳۱ اردیبهشت و اول خرداد به ترتیب مقابل تیم های ملی الجزایر و عراق صف آرایی خواهد کرد.