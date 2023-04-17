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۲۸ فروردین ۱۴۰۲، ۹:۵۲

با اعلام هیئت رئیسه مجلس؛

طرح استیضاح وزیر صمت با امضای ۴۰ نماینده اعلام وصول شد

طرح استیضاح وزیر صمت با امضای ۴۰ نماینده اعلام وصول شد

در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طرح استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام وصول شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رشیدی، عضو هیئت رئیسه مجلس در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۲۸ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی طرح استیضاح سید رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت را به شرح زیر اعلام وصول کرد:

طرح استیضاح سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت طی نامه مورخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۲ کمیسیون صنایع و معادن پس از بررسی‌های لازم مطابق ماده ۲۰۱ آئین نامه داخلی مجلس که با امضای ۴۰ تن از نمایندگان تقدیم هیأت رئیسه شده بود، اعلام وصول می‌شود.

وی تاکید کرد: مطابق با ماده ۲۲۳ آئین نامه داخلی مجلس، وزیر صمت حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز موظف به حضور در مجلس و ارائه توضیحات در جلسه علنی خواهد بود.

کد مطلب 5757049
زهرا علیدادی

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    نظرات

    • مرتضی IR ۰۱:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۹
      1 0
      پاسخ
      حق مادرای بالا دو فرزند با گذاشتن شرط گواهینامه ضایع کرد آخه کی با ی بچه تو بغل می‌تونه بره گواهینامه بگیره

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