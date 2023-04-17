گوشت مرغ برای تعطیلات عید فطر در چهارمحال و بختیاری تأمین شده است

حسین برزگر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در اسفندماه به‌واسطه مشکلاتی که به دلیل ترافیک عید در بحث مرغ وجود داشت، در تأمین و عرضه مرغ تغییراتی ایجاد شد.

وی افزود: مصرف روزانه گوشت مرغ در چهارمحال و بختیاری ۲۶ کیلوگرم و در کشور بین ۶۰ تا ۷۰ کیلوگرم است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: بازار این استان در ماه‌های گذشته به‌صورت ۵۰ درصد مرغ گرم و ۵۰ درصد مرغ منجمد تأمین شده است.

برزگر عنوان کرد: برای تنظیم بازار، علاوه بر تغییر در فرایند تأمین گوشت مرغ، تغییراتی نیز در فرایند توزیع ایجاد کردیم، این مهم با کمک سامانه رهتاب انجام شد که همه واحدهای مرغ‌فروشی توانستند سهمیه دریافت کنند، پیش از این توزیع مرغ منجمد توسط چند واحد صنفی محدود انجام می‌شد.

وی خاطرنشان کرد: برای تأمین مرغ گرم و مرغ منجمد در چهارمحال و بختیاری، تا سرانه مصرف روزانه ۶۰ تا ۷۰ کیلوگرم مشکلی وجود ندارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به در پیش بودن تعطیلات ایام عید فطر، اضافه کرد: معمولاً در این تعطیلات مصرف مرغ افزایش می‌یابد از همین رو هم ذخایر مرغ منجمد در استان تأمین شده و هم برای توزیع مرغ گرم، پیش‌بینی‌های لازم صورت گرفته است.