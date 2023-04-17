هدف گذاری توانمندسازی و اشتغال ۶۰ درصدی خانواده زندانیان

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین رجبی در اولین نشست انجمن حمایت از زندانیان استان قزوین که در سالن جلسات دادسرای مرکز استان برگزار شد، اظهار کرد: طی سال گذشته در حوزه اشتغال زندانیان اقدامات خوبی در استان با همکاری سایر دستگاه‌ها و نهادها بخصوص حوزه صنعت و تولید اجرایی شد و در سال جدید علاوه بر پیگیری اقدامات گذشته، توانمند سازی و اشتغال خانواده مددجویان در اولویت قرار دارد.

دادستان قزوین افزود: خانواده زندانیان بخصوص خانواده‌هایی که سرپرست آن به زندان گرفتار شده است به لحاظ مسائل معیشتی و اجتماعی شدیداً در معرض آسیب‌های مختلف قرار دارند و همه باید تلاش کنیم که خانواده مددجویان در راستای پیشگیری از وقوع جرم، توانمند شوند و بتوانند معیشت خود را تأمین کنند.

وی بیان کرد: در سال جاری باید با همکاری تمامی بخش‌ها، اشتغال ۶۰ درصدی خانواده زندانیان محقق شود و در این راستا می‌بایست از همه ظرفیت‌ها بخصوص حوزه صنعت که همواره پای کار بوده‌اند، به خوبی استفاده شود و بتوانیم با ایجاد اشتغال پایدار برای اعضای خانواده مددجویان، آسیب‌های اجتماعی را از آنها دور کنیم.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: شاید برای برخی از خانواده مددجویان اشتغال در خارج از خانه با دشواری‌هایی همراه باشد و به همین خاطر ایجاد اشتغال‌های خانگی در حوزه‌های مختلف در تحقق این هدف گذاری می‌تواند بسیار کمک کار باشد و باید این امر با جدیت پیگیری شود و قطعاً این امر هزینه‌های اشتغال را نیز برای آنها کاهش می‌دهد.

این نشست با حضور مدیرکل زندان‌ها، رئیس سازمان صمت، مدیرعامل و اعضا هیئت مدیره انجمن حمایت از زندانیان استان قزوین برگزار شد.