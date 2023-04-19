فراگیری مفاهیم دینی ضرورتی برای نسل آینده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید عبدالنبی موسوی فرد سه شنبه شب در جشن دانش آموزان روزه اولی «جشن فرشته ها» با اشاره به اهمیت آموزش موضوعات دینی به دانش آموزان، اظهار کرد: فراگیری مفاهیم و آموزه‌های دینی - تربیتی، ضرورتی برای نسل آینده است

وی با تاکید بر لزوم الگوگیری دانش آموزان از شخصیت‌های موفق تاریخ برای رشد و تعالی ادامه داد: دانش آموزان با مطالعه زندگی شخصیت‌های موفق علمی و دینی به الگوهای مناسب و متعهد دست پیدا کنند.

همچنین مسعود حمیدی نژاد مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان در این مراسم با بیان اینکه فرصت تربیتی ماه مبارک رمضان بسیار ارزشمند است، گفت: آموزش مفاهیم دینی به دانش آموزان از اصول اساسی آموزش و پرورش است.

وی با عنوان اینکه دانش آموزان دختر امروز نخستین تجربه خود در روزه ماه رمضان را جشن گرفتند، ادامه داد: آموزش و پرورش خوزستان در طول ماه رمضان برنامه متعددی در راستی تفهیم و تعمیق باورهای دینی به اجرا گذاشت.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان با تاکید بر اینکه دانش آموزان نسل آینده کشور هستند، افزود: آموزش نماز به ویژه اهمیت نماز جماعت موردی است که امروز دانش آموزان بیش از پیش با آن آشنا شدند.