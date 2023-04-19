به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی در جلسه صبح امروز چهارشنبه هیئت دولت، با اشاره به نزدیکی فصل جابجایی‌ها، بر تسریع در اجرای طرح‌های وزارت راه و شهرسازی برای حمایت از مستأجران تأکید کرد و مهار تورم در بازار مسکن را از اولویت‌ها برشمرد.

رئیس جمهور همچنین با اشاره به گزارش‌های ارائه شده در خصوص تولیدکنندگان زعفران و برنج‌کاران بار دیگر بر لزوم حمایت از کشاورزان تأکید کرد و به وزارت جهاد کشاورزی مأموریت داد با بررسی فوری موضوع، تدابیر لازم را برای بازاریابی و تسهیل فروش محصولات تولیدکنندگان زعفران و برنج اتخاذ نماید.

مکلف کردن مدیران دستگاه‌های اجرایی و دولتی به تحول در سازمان متبوع خود، به منظور تأمین هر چه بیشتر منافع مردم و پیشرفت کشور و همچنین ارائه برنامه کاری مجموعه‌های دولتی برای تحقق فرامین رهبری به ویژه تحقق شعار سال از تأکیدات رئیس جمهور در جلسه امروز هیئت دولت بود.

رئیسی همچنین با اشاره به گزارش وزیر میراث فرهنگی و گردشگری در خصوص عملکرد ستاد سفرهای نوروزی اظهار داشت: نوروز امسال جلوه حضور بانشاط مردم بود که با همت و تلاش همه دستگاه‌های مسئول شاهد یک نشاط اجتماعی در بهار طبیعت بودیم و ستاد سفرهای نوروزی به عنوان یک مجموعه هماهنگ در دولت، می‌تواند کار بزرگی در ارائه خدمات گسترده به مردم انجام دهد.

رئیس جمهور در ابتدای جلسه امروز با تبریک پیشاپیش عید سعید فطر، این عید بزرگ را عید بازگشت به فطرت دانست و تأکید کرد: ماه رمضان و عید سعید فطر فرصتی برای خودسازی و مقدمه جامعه‌سازی است که باید از این فرصت معنوی کمال بهره را برد.