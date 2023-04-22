«اجوبة الإستفتائات» به چاپ هفدهم رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «اجوبة الإستفتائات» توسط انتشارات انقلاب اسلامی وابسته به دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای (مدّظلّهالعالی) به چاپ هفدهم رسیده است.
این کتاب مشتمل بر پرسش و پاسخهای شرعی که بر اساس فتاوای فقهی حضرت آیتالله خامنهای (مدّظلّهالعالی) تنظیم و تدوین شده است و حاوی ۲۱۱۸ استفتاء است که در ابواب فقهی گوناگونی از جمله: تقلید، طهارت، نماز، روزه، خمس، معاملات، موسیقی، وقف و بسیاری از موضوعات روز و مبتلابه دیگر تنظیم شده است.
از جهت گستردگی و تنوّع مسائل شرعی در موضوعات مختلف میتوان این اثر را کاملترین کتاب فقهی معظّمله در موضوع بیان احکام و مسائل شرعی برشمرد.
از چاپ سیزدهم این کتاب علاوه بر بروزرسانی فتاوا و اعمال برخی اصلاحات محتوایی، با قطع، طرح جلد و صفحه آرایی جدید منتشر شده است.
چاپ هفدهم این کتاب در ۶۴۷ صفحه، شمارگان پنج هزار جلد عرضه شده است.
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