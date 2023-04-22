به گزارش خبرنگار مهر، فردا یکشنبه ورزشگاه آزادی تهران برای صدمین دربی پایتخت از هواداران استقلال و پرسپولیس در حالی میزبانی میکند که تعمیرات اساسی این ورزشگاه آغاز شده است تا دیگر همچون گذشته خبری از انبوه هواداران برای تماشای این بازی نباشد.
نزدیکی جایگاه دو تیم در جدول رده بندی رقابتهای لیگ برتر حساسیت دیدار سنتی فوتبال باشگاهی ایران را بیش از پیش کرده است. استقلال تهران هم امتیاز با سپاهان ۵۵ امتیازی است. پرسپولیس نیز با ۵۴ امتیاز دو تیم بالای جدول را تعقیب میکند تا کوچکترین لغزش آنها باعث رسیدن به صدر جدول و بالا بردن جام قهرمانی شود.
فرزاد آشوبی بازیکن سابق فوتبال ایران که کارنامه بازی در دو تیم استقلال و پرسپولیس را دارد، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شرایط دو تیم در آستانه این دیدار از انگیزههای مشترک برای رسیدن به جام قهرمانی گفت که در پی میخوانید:
تمرکز در دربی خیلی اهمیت دارد
بازیکن پیشین تیمهای فوتبال پرسپولیس و استقلال ابتدای تحلیلهایش برای دربی صدم را به بحث روانی اختصاص داد و گفت: بخش قابل توجهی از چنین دیدارهایی را مسائل روحی و روانی تشکیل میدهد. من فکر میکنم تیمی که تمرکز لازم را از همان ابتدای بازی داشته باشد خیلی راحت تر میتواند تاکتیکهای فنی را در زمین مسابقه پیاده کند. دربی جذاب نیاز به تمرکز دارد.
سوراپرایزی نمانده است
آشوبی درباره احتمال سورپرایز در ترکیب دو تیم تاکید کرد: چنین برداشتی ندارم. بازیکنی نمانده است که بخواهد ناگهان ظهور کند. این دیدار کاملاً مشخص از لحاظ فنی برای هر دو مربی است. وقتی دربی در هفته بیست و هفتم برگزار میشود دیگر چیزی برای خلق شگفتی از لحاظ استفاده از بازیکن نیست.
رد جام از این بازی میگذرد
پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس یادآور شد: این بازی با هیچ دیدار دیگری قابل مقایسه نیست چون امتیازاتش در کسب قهرمانی بیشترین تأثیر را دارد. طبیعی است که جام از این بازی میگذرد. هر تیمی برنده شود به نظرم شانس خیلی زیادی در بردهای بعدیاش هم خواهد داشت.
بازی پرگل؟
آشوبی درباره تعداد گلهای بالایی که دو تیم در بازی هفته گذشته داشتهاند خاطرنشان کرد: هر دیدار شرایط خاص خودش را دارد. بازیهای پرگل همیشه تماشاگرپسندتر است. فکر نمیکنم این بازی اینقدر پرگل باشد مگر اینکه اشتباهات فردی زیادی را شاهد باشیم.
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