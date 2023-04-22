ظرفیت فارس در تولید دارو با حمایت وزارت بهداشت شکوفا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدهادی ایمانیه با اشاره به گفت و گوهای صورت گرفته پیرامون تفویض اختیار به دانشگاه علوم پزشکی شیراز در زمینه تولید دارو، مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی گفت: به اذعان همگان، فارس در این سه زمینه از توانمندی بالایی برخوردار است.

او حضور چهره‌های ماندگار کشور در زمینه شیمی در استان فارس را از جمله زمینه‌های تحقق این مهم در فارس عنوان کرد و افزود: همچنین وجود کارخانه‌های بزرگ در فارس، زیرساخت و توانمندی بسیار خوبی برای ثمربخشی این برنامه در فارس محسوب می‌شود.

استاندار فارس در ادامه از برنامه ریزی برای حضور معاون وزارت دفاع در شیراز برای انعقاد تفاهم نامه مشترک وزارت بهداشت و وزارت دفاع در زمینه تولید دارو، مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی، به عنوان دیگر زیرساخت برنامه ریزی شده در این حوزه خبر داد.

ایمانیه همچنین به پروژه ساخت شهر سلامت در شیراز به عنوان گامی دیگر برای پیشبرد اهداف تولیدی در حوزه سلامت فارس محسوب می‌شود و اظهار کرد: این مجموعه به عنوان منطقه ویژه در نظر گرفته شده و از سرمایه گذاران جامعه پزشکی و دیگر حوزه‌ها برای مشارکت در این پروژه مهم عمرانی در فارس، دعوت می‌شود.

او ابراز امیدواری کرد در کنار این تفویض اختیار به دانشگاه علوم پزشکی شیراز در زمینه تولید دارو، مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی، در کنار توانمندی بالای جامعه پزشکی و دست اندرکاران حوزه دارو در فارس، از این فرصت نهایت استفاده برای توسعه استان صورت گیرد.