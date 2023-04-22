تشکیل ۲ کمیته برای بررسی حادثه فوت یک کودک در فاضلاب اهواز

به گزارش خبرنگار مهر، اتابک جعفری امروز (دوم اردیبهشت ماه ۱۴۰۲) که در پی رخداد ناگوار فوت یک کودک در اثر سقوط به دریچه فاضلاب در شهر اهواز و به دستور وزیر نیرو به خوزستان سفر کرده است، در جمع خبرنگاران در خصوص بروز چنین حوادث تکراری در شهر اهواز بیان کرد: از آنجا که موضوع فاضلاب اهواز به معضلی تاریخی تبدیل شده در تلاش هستیم تا در کوتاه‌ترین مدت، طرح ساماندهی به فاضلاب این شهر به اتمام برسد.

مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور تاکید کرد: به‌منظور جلوگیری از تکرار حوادثی از این قبیل تمهیدات دقیق‌تر و کارآمدتری برای نظارت بیش‌تر بر رعایت موارد و اصول ایمنی پروژه‌ها اجرا خواهد شد.

وی اظهار کرد: همین امروز به‌دستور وزیر نیرو، بلافاصله ۲ کمیته با ضرورت فوری تشکیل شد تا با ۲ رویکرد کوتاه‌مدت و بلند مدت شروع به‌کار کنند؛ کمیته اول برای بررسی عوامل این حادثه دلخراش است که باید فوراً بعد از بررسی‌های دقیق، خاطیان را معرفی کند تا برخورد لازم صورت گیرد.

مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ادامه داد: کمیته دوم در سطحی کلان‌تر و با نگاهی وسیع‌تر تشکیل شده تا به عوامل ناایمن در حوزه‌های مختلف کارگاهی و پروژه‌ها نظارت کند تا در آینده شاهد چنین حوادث تلخی نباشیم.

وی با اشاره به اینکه باید نگاه دقیقی به معضل شهر اهواز داشته باشیم، عنوان کرد: جداسازی شبکه فاضلاب و شبکه جمع‌آوری آب‌های سطحی اهواز از جمله آمال‌های این کلانشهر است که نیازمند یک کار ترکیبی و پای کار آمدن همه مجموعه‌ها است.

مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور یادآور شد: به همین دلیل است که با تأکید رئیس جمهور باید تا پایان ۱۴۰۳ طرح جامع فاضلاب اهواز اتمام یابد تا حوادث این‌چنینی را شاهد نباشیم.

جعفری در خصوص احتمال ورود همزمان فاضلاب و آب‌های سطحی به رودخانه کارون گفت: این موضوع باعث شده تا آبفای خوزستان تمهیدات وسیعی را برای وارد نشدن این آب‌های آلوده به کارون اتخاذ کنند به‌طوری‌که برای کنترل مواقع اضطراری، مثلاً وقوع سیل، در فاصله ۲۰۰ متری رودخانه تاسیساتی مجهز به پمپ ایجاد شده که وظیفه جلوگیری ورود فاضلاب به رودخانه را برعهده دارد.

وی افزود: تاسیساتی به نام سپتیک با دال‌هایی بتنی و مستحکم و پوشیده، در فواصلی بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ متر اتخاذ شد که تعداد زیادی از آنها در شهر اهواز به بهره‌برداری رسید. همچنین برای اینکه دال‌های این تأسیسات بر اثر آب‌های روان‌شهر دچار گرفتگی و بالازدگی نشود، منهول‌هایی تعبیه شده که حتماً باید پوشیده و ایمن باشند تا در مواقع آشغال‌گرفتگی، فاضلاب به بالا و درون خیابان‌ها برنگردد.

مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور عنوان کرد: این حادثه دلخراش (فوت یک کودک در اثر سقوط به دریچه فاضلاب در شهر اهواز) در محل یکی از این سپتیک‌ها رخ داده که پیمانکار این دریچه را ایمن‌سازی نکرده است.