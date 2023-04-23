محفلی گرم و صمیمی با چاشنی قرآنی

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها - اسرا درویشی: یکی دو ساعت بیشتر تا افطار نمانده است، طبق معمول دنبال برنامه‌ای برای تماشا بودیم که با آوایی متفاوت روبه‌رو شدیم.

قاری، انگار از اعماق وجودش قرآن را قرائت می‌کرد، او می‌گفت که حافظ قرآن است، مجری از او درخواست کرد که اولین آیه از ۲۰۰ صفحه بعد را قرائت کند و او موفق شد و این روند ادامه پیدا کرد و داوران برنامه هم از این استعداد او تعجب کرده بودند.

ما این برنامه تلویزیونی را در یکی از مهد قرآن‌های شهر تبریز تماشا می‌کردیم و تا آن زمان این برنامه را ندیده بودیم اما مدیر و مربیان مهد قرآن می‌گفتند که از زمان پخش این برنامه تعداد افرادی که برای یادگیری و حفظ قرآن مراجعه می‌کنند، افزایش یافته و شاید یکی از دلایل آن صمیمیت و محتوای خوب این برنامه است که همه را به خود جذب می‌کند در همین حین که در حال صحبت بودیم کلاس‌ها تمام شدند و بچه‌ها برای خداحافظی می‌آمدند.

مربی یکی از بچه‌ها را صدا زد، عطیه بیا، به خاله بگو که چرا به اینجا آمدی؛ عطیه دختری خوش صحبت بود و هفت هشت سال بیشتر نداشت، با همان زبان شیرین کودکانه‌اش گفت، خاله من یک هفته هست که به اینجا می‌آیم و تازه حفظ قرآن را شروع کرده‌ام.

از او پرسیدم چرا به اینجا آمدی؟ چادرش را جلو کشیده و گفت: برنامه محفل را نگاه می‌کردم دختری را دیدم که حافظ قرآن بود و من هم مشتاق شدم که قرآن را حفظ کنم.

عطیه و عطیه‌هایی که از سراسر کشور با تماشا کردن برنامه محفل مشتاق آموختن قرآن شده‌اند کم نیستند.

پیش از این سال‌های سال بود که ماه‌های مبارک رمضان پیش از افطار میهمان برنامه ماه عسل احسان علیخانی بودیم اما چند سالی بود که دیگر پخش نمی‌شد و در صدا و سیما جای یک برنامه‌ تأثیرگذار خالی بود البته دو سالی می‌شد که برنامه زندگی پس از زندگی از شبکه چهار پخش شده و با استقبالی خوبی هم روبه‌رو شده بود اما تاکنون برنامه قرآنی مناسبی نداشتیم و امسال برنامه محفل روی آنتن شبکه سه رفت.

«محفل» بزرگ‌ترین پروژه قرآنی صداوسیما است که با فضایی جذاب و نوآورانه تولید شده و در ایام نوروز و ماه مبارک رمضان روی آنتن شبکه سه رفت. این برنامه با حضور قاریان و حافظان برتر قرآن و استعدادهای برتر قرآنی ایران و جهان و ارائه‌های هنرمندانه و دیدنی همراه بود. حامد شاکرنژاد، احمد ابوالقاسمی، حجت الاسلام قاسمیان، رضوان درویش از کشور سوریه و حسنین حلو از کشور عراق، کارشناسان ایرانی و بین‌المللی برنامه «محفل» بودند و اجرای این برنامه را رسالت ابوذری بر عهده داشت. این برنامه شب‌های ماه مبارک رمضان قبل از افطار حوالی ساعت ۱۷:۳۰ از شبکه سه و ساعت ۲۳ از شبکه قرآن پخش می‌شد.

محفل مسابقه نبود، همانگونه که اسم آن پیدا است، یک جمع گرم و صمیمی با چاشنی قرآنی بود که قرآن می‌خواندند و در مورد آن صحبت می‌کردند و باهم خاطره تعریف می‌کردند و می‌خندیدند. همان‌طور که هاشمی گلپایگانی (تهیه‌کننده‌ برنامه)، هم درباره هدف اصلی برنامه اینچنین گفته‌است: «هدف تیم سازنده از ابتدای تولید این بود که چه کار کنیم مردم به قرآن نزدیک شوند؟ ولو به قدر یک قدم در افراد و اقشار مختلف تأثیر بگذارد و حال مردم با قرآن خوب بشود.»

این برنامه شامل بخش‌های مختلفی بود که مکمل یکدیگر بودند. در یک بخش قاریان پیشکسوت مهمان برنامه بودند و آیاتی تلاوت می‌کردند و قاریان میزبان با سرخوشی و حلاوت، قرائت را ادامه می‌دادند، در بخشی یک حافظ قرآن مهمان برنامه بود که حافظه‌اش بیننده را شگفت‌زده می‌کرد و اجرای گروه‌های تواشیح و هم‌آوایی هم از جذابیت‌های دیگر این برنامه بود.

جای برنامه‌هایی نظیر محفل در صدا و سیما خالی بود

سینا طباخی نفر اول مسابقات بین‌المللی قرآن کریم در خصوص این برنامه به خبرنگار مهر می‌گوید: برنامه محفل بسیار تأثیرگذار بوده و خواهد بود؛ به‌ویژه در بین عامه مردم جای چنین برنامه‌ای در صدا و سیما خالی به نظر می‌رسید.

او ادامه می‌دهد: قرآن آموزانم همه پیگیر و بیننده پر و پا قرص این برنامه معنوی بودند و مدام در کلاس تعریف و تمجید می‌کردند و بعضاً به حال استعدادهای حاضر در برنامه غبطه خورده و به فکر تلاش و کوشش مضاعف می‌افتادند.

او می‌افزاید: امیدوارم که این برنامه ادامه‌دار باشد چرا که در جامعه ما قاری و حافظ بسیاری تربیت شده‌اند و باید ادامه‌دار باشد تا قدم‌های بیشتری در راستای فرمایشات رهبر معظم انقلاب در خصوص تربیت ۱۰ میلیون حافظ برداشته شود.

طباخی می‌گوید: برای بهبودی و هر چه بهتر برگزار شدن این برنامه باید از دانش افراد متخصص و با تجربه در این زمینه استفاده کرد تا تأثیر گذاری چندین برابر شود.

او تاکید می‌کند: برای ترویج مکتب قرآن و اهل بیت (ع) در جامعه باید سبک زندگی قرآنی و حسینی تبلیغ و فرهنگ‌سازی شود و ما تمام زندگی‌مان را مدیون قرآن و اهل بیت (ع) و شهدا هستیم و دعا می‌کنم تمام مشکلات مردم بخصوص جوانان حل شود.

رئیس اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی نیز به خبرنگار مهر می‌گوید: برنامه محفل یکی از برنامه‌های شاخص صدا و سیما بود و مخاطبین بسیاری پیگیر آن بودند و یکی از برنامه‌های جا افتاده در این مدت بود.

حجت‌الاسلام رامین خورنژاد ادامه می‌دهد: الگوسازی و نشان دادن الگوهای موفق به‌ویژه نشان دادن الگوهایی موفق که با سختی فراوان به آن مرحله رسیده بودند، که می‌توانند نشانگر راه و امید دهنده باشند از اهداف خوب برنامه محفل بود که باید ادامه‌دار باشد.

او می‌افزاید: برنامه محفل اثرات خود را در جامعه می‌گذارد، مخاطب را جذب می‌کند، محتوای آن اثربخش بوده و میهمانان و اساتید آن قابل تأمل است.

او بیان می‌کند: محفل با موفقیت پیش رفت و در ادامه آن باید ظرفیت‌های موجود شناسایی شود و همانگونه که سازمان صدا و سیما و تبلیغات اسلامی پیگیر آن بودند باید الگوهای خاص پای کار برنامه بیایند و این روند ادامه دار باشد تا موفق شویم.

خورنژاد تاکید می‌کند: برای داشتن برنامه خوب مخاطب باید ارتباط برقرار کند، برنامه و اساتید به روز باشند چراکه یک سری از مخاطبین به خاطر این اساتید جذب می‌شوند.