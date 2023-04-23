عرضه گوشت افزایش یافت / قیمت کاهشی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، رئیس شورای تأمین کنندگان دام گفت: با توجه به حجم گسترده واردات و انبوه عرضه دام، قیمت گوشت روند کاهشی داشته است.

منصور پوریان از کاهش قیمت گوشت در بازار خبرداد و گفت: با گرم شدن هوا و استمرار افزایش عرضه، قیمت دام سبک کاهش چشمگیری داشته به طوری که هرکیلو بره ۵ ماهه در محدوده ۱۴۵ هزارتومان و بره ۷ ماهه ۱۳۵ تا ۱۴۰ هزارتومان است.



به گفته او، بنابر آمار قیمت دام سبک در اسفندماه ۱۶۵ تا ۱۷۰ هزارتومان بود که خوشبختانه هرکیلو دام ۳۰ تا ۳۵ هزارتومان کاهش یافته است.



پوریان از رکود چشمگیر دام در بازار خبر داد و گفت: با توجه به افزایش عرضه دام داخل و عرضه گسترده گوشت‌های وارداتی انتظار می‌رود که برنامه ریزی در راستای خرید تضمینی یا صادرات دام انجام شود تا دامداران دچار مشکل نشوند.



رئیس شورای تأمین کنندگان دام ادامه داد: با توجه به کاهش نرخ دام، قیمت منطقی هرکیلو لاشه ۳۱۰ هزارتومان است و عرضه با نرخ‌های بالاتر گرانفروشی است.



او گفت: با توجه به حجم گسترده گوشت‌های وارداتی و تولید داخل باید اهرم‌حمایتی در دستور کار قرار گیرد.