مهدی فرجی تهیهکننده سریال «نون. خ» به کارگردانی سعید آقاخانی که پخش فصل چهارم آن در نوروز ۱۴۰۲ با استقبال مخاطبان همراه شد و براساس آمار سامانه تلوبیون عنوان پربازدیدترین سریال نوروزی را هم از آن خود کرده است، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره دلیل اضافه نکردن بازیگران مشهور به ترکیب بازیگران در فصل جدید این سریال توضیح داد: از همان فصل اول به این نتیجه رسیدیم که قصه سریال و تواناییهای بازیگران آن، به اندازهای هست که نیاز به اضافه کردن چهرههای شناختهشده در فصلهای بعدی نباشد. جالب است که برای برخی از این نقشها در ابتدا بازیگران نامآشنا در نظر گرفته بودیم اما در همان یکی دو روز اول که به کار اضافه شدند متوجه شدیم که جنس بازی آنها به فضا و جنس بازیگران دیگر نمیخورد. بنابراین از آنها عذرخواهی کردیم و از همان بازیگران ناآشنا بهره بردیم.
وی افزود: به این ترتیب به جز چند مورد خاص، بازیگر مشهوری را به جمع بازیگران اضافه نکردیم. خوشبختانه این رویکرد جواب داد. مردم هم این شخصیتها و بازی بازیگران آنها را پسندیده و با آن ارتباط برقرار کردهاند. این موضوع که بازی بازیگران از بافت کلی قصه بیرون نزند، برای ما اولویت داشت.
مدیر پیشین شبکه یک درباره همکاری با عوامل این مجموعه یادآور شد: در این چهار سال و در جریان ساخت چهار فصل «نون.خ» بهعنوان تهیهکننده، ارتباط متقابل خوبی بین ما برقرار بوده است. خدا را شکر از ویژگیها و شکل کار همدیگر اطلاع داریم و هماهنگی خوبی بین ما به وجود آمده است که امیدوارم همچنان ادامه پیدا کند.
فرجام ساخت فصل پنجم «نون خ»
وی درباره استقبال رئیس صداوسیما از ساخت فصل پنجم این مجموعه هم اظهار کرد: آقای جبلی رئیس محترم سازمان از من خواستند که فصل پنجم «نون خ» هم ساخته شود و حتماً فرهنگ و آداب و رسوم قوم عزیز کُرد در آن محوریت داشته باشد. البته هنوز صحبت جدیدی با آقای آقاخانی و سایر عوامل در این زمینه نداشتهایم؛ انشاالله در روزهای آینده در این زمینه جلساتی خواهیم داشت تا ببینیم کار به چه شکلی ادامه پیدا خواهد کرد.
پاسخ به ابهامات درباره دو بازیگر
تهیهکننده «نون خ» درباره علت جدایی حسن معجونی از بازیگران فصل چهارم این مجموعه برخلاف اطلاعرسانیهای صورتگرفته نیز گفت: هیچ نکته خاصی در کار نبود. در ابتدا قرار بود در خدمت ایشان هم باشیم اما درگیر یک عمل جراحی سخت شدند و به زمان آغاز تولید سریال نرسیدند و عذرخواهی کردند و آقای بنفشهخواه جایگزین ایشان شدند.
فرجی همچنین درباره این شایعه که حضور شخصیت روحانی با بازی هومن حاج عبداللهی در این فصل منوط به نپوشیدن لباس روحانیت بوده است نیز عنوان کرد: در فصلهای دوم تا سوم، در قصه جایی برای حضور این شخصیت نداشتیم. ضمن اینکه آقای حاجعبداللهی هم درگیر چند پروژه دیگر بودند. در این فصل هم چون فقط بحث داوری مسابقه فوتبال بین ده بالا و پایین را داشتیم دیگر نیازی به اینکه با لباس روحانیت در داستان حضور داشته باشند نبود.
«نون خ ۴» که تا به حال ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار بار در تلوبیون دیده شده، عنوان پربینندهترین سریال نوروزی تلویزیون را هم با ۸۳.۵ درصد بیننده و ۷۸.۶ درصد رضایت در میان مخاطبان از آن خود کرده است.
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