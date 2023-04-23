موجودیت ظلم و استکبار رو به افول است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدرضا نقدی؛ معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در برنامه تلویزیونی صف اول سیما دستاوردها و رویکردهای سپاه پاسداران را تشریح کرد.
*تصاویر خاطره انگیزی بود از سپاه پاسداران زمانی که کشور حتی منتظر دریافت سیم خاردار بود تا الان که شهرهای موشکی و سیلوهای موشکی را دارد و به یک مصونیت بازدارندگی در قبال دشمنان رسیده، در حوزههای کاری شما؛ یعنی زمینی، هوایی، دریایی و هوافضا الان وضعیت دفاعی ما چطور است؟
معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی: مسأله قابل قیاس نیست، یعنی وضعیتی که امروز داریم به هیچ وجه قابل قیاس نیست. ما آخرین ملاقات جمعی که داشتیم محضر رهبر معظم انقلاب، مجمع عالی سپاه سال ۹۸ قبل از کرونا، فرمودند که شما باید ۱۰۰ برابر شوید همان طور که نسبت به آن دوره صد برابر شدید، پس میتوانید صد برابر شوید. یک واقعیت است. صد برابر یک عددی است که کسی ضرب و تقسیم نکرده، ولی شاید خیلی بیشتر از اینها اتفاق افتاده این مسأله. روزهایی که با دستان خالی بچهها به خط میزدند و امکانات ما کلاً از دشمن تأمین میشد یعنی تمام لشکرهای زرهی سپاه، گروههای توپخانه سپاه، گروههای ضد زره سپاه، حمل و نقل سنگین سپاه، تمام اینها غنایم بوده، واقعاً دنیا به ما هیچکدام از اینها را نمیداد. تا امروزی که ما همه اینها را در عالیترین سطحش میسازیم، خیلی فاصله زیاد است. یعنی الان تولید کننده نه، ایده پرداز است این امکانات، روشهای نوین دفاعی، تسلیحات جدید، مبتکرانه، بعضی از چیزهایی که فقط مال نیروهای انقلاب اسلامی است، در هیچ جای دنیا نمونهای ندارد؛ یعنی از ایده تا محصول، همه اینجا پیش بینی و طراحی شده در ابعاد مختلف. امروز با آن روزها اصلاً قابل قیاس نیست، نمیتوانیم مقایسه کنیم. امروز ما میتوانیم خودمان را با قدرتهای بزرگ دفاعی که در دنیا هستند و نظامی هستند مقایسه کنیم و بگوییم که ما بهحمدلله امروز یک بازدارندگی تثبیت شده و پایدار را در مقابل آنها داریم. بر اساس محاسباتی که آنها میکنند، چون بازدارندگی تصوری است که طرف مقابل از شما پیدا میکند که مثلاً ما میتوانیم حمله کنیم یا نمیتوانیم حمله کنیم و به این نتیجه برسد که نمیتوانیم حمله کنیم، آن باید به نتیجه برسد. طبیعتاً آن هم با مسائل معنوی محاسبه نمیکند. ما در محاسبات معنوی خودمان همان موقع هم که دست خالی بودیم از نظر ما، ما برنده و پیروز این جنگها میتوانستیم باشیم. امروز آنکه محاسبه میکند می بیند نه با دستگاه محاسباتی خودش با همان محاسبات مادی می بیند نه این نیرویی نیست که بشود با او جنگید و بر او غلبه پیدا کرد با همان دستگاه مادی؛ یعنی از لحاظ تسلیحات، تجهیزات، آمادگیها و ابتکاراتی که به کار برده شده است. الحمدلله ما امروز در تمام شاخههای دفاعی با سرعت در حال پیشروی هستیم و خدا تفضل کرده برجستهترین نخبگان علمی کشور که عشق داشتند به وطنشان و خودشان را نفروختند به پول، میز و یک زندگی مرفه معیشت بهتر و قبول کردند که بایستند و با عشق و علاقه پشت مردمشان بایستند و از انقلاب و ارزشها دفاع کنند، اینها پشتوانه این مسأله هستند و دانشگاههای ما پشتوانه این مسأله هستند و ما هر روز رو به جلوییم.
* همین که جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مقتدرش عین الاسد را با خاک یکسان میکنند، گلوبال هاوگ را میزنند و دشمن این محاسبه را کرده که نباید اقدامی متقابل انجام دهد چون خطرناک است برایش، چه مسیری را طی کرده تا به این مرحله رسیده است؟
آنها هم تسلیحات و تجهیزات ما را میبینند و هم انگیزه بالا، آن چیزی که از دوره گذشته تا امروز بحمدلله و این تفضل الهی بوده باقی مانده از روزهای دفاع مقدس که تصویرش اینجا ترسیم شد؛ حفظ انگیزه، ایمان، آمادگی روحی و معنوی برای دفاع است. آن شاید سلاحهای پیشرفتهتر از ما دارد ولی رزمنده ای که جرأت شلیک آن را داشته باشد و بخواهد در میدان بیاید و خود را در خطر قرار دهد تا از آن استفاده کند را ندارد. ولی آنها این طرف میدانند که نیروها با انگیزه اند، هِی ما را آزمایش میکنند میبینند نه اینها همان انگیزههای روز اول، امروز هست. شما حوادثی که اتفاق افتاده میبینید که ما برای حضور پاسداران در عرصههای خطر هیچ موقع دچار مشکل… مشکلمان این است که افراد زیادی که داوطلب میشوند برای حضور، به آنها بگوییم شما فعلاً بایستید مشکلی برای اینکه مثلاً بخواهیم بگردیم چه کسی حاضر است در این صحنه حاضر شود، نداریم، بحمدالله این چیز از دوران انقلاب و دفاع مقدس همین طور مانده، تجهیزات و اینها هم به مراتب قابل قیاس نیستند، ولی با حفظ همان روحیه و همان ایمان که بچهها هستند، امروز هر جایی که خطرناکتر است داوطلب بیشتری دارد برای حضور و آن روح شهادت طلبی است؛ این آن چیزی است که دشمن از آن می ترسد که میداند نمیتواند این… شما دیدید این تفنگداران شأن که اسیر شدند هیچ کاری نتوانستند انجام دهند. تفنگداران انگلیسی که مدتی هم اینجا نگهداری شدند؛ چه آن تفنگداران آمریکایی که آن طور ذلیلانه اسیر شدند، هیچ کاری نتوانستند انجام دهند و الان این دامنه بازدارندگی رسیده به لبههای مقاومت. مدتهای طولانی است که رژیم صهیونیستی جرأت حمله به لبنان را ندارد. اخیراً دیگر این بازدارندگی آنها شکست خورد و امروز حتی به فلسطینیها هم جرأت ندارد، یعنی در این حوادث اخیر نشان داده شد حضرت آقا فرمودند که بازدارندگی آنها فروپاشید و دیگر آنها بازدارندگی ندارند و همان وعدهای بود که خودشان داده بودند که اگر ما به این نقطه برسیم سقوطمان حتمی است.
* با تدبیری که فرماندهی معظم کل قوا داشتند طی این مدت سه، چهار دهه ما شاهد هستیم که نیروهای نظامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج که شما سالیانی مسئولیت آن را بر عهده داشتید، الان به یک مرحلهای رسیدند که مأموریتهای تازه ای بر عهده آنها گذاشته شده، که یکی از آن مأموریتها مثلاً بحث مقابله با تروریسم تکفیری بود که واقعاً این آمده بودند به قول غربی که ۳۰ سال حداقل در منطقه بمانند چرا که میگفتند مثل جنگهای مذهبی در اروپا که ۱۶۱۸ تا ۱۶۴۸ بود میگفتند ۳۰ سال میمانند و ما دیدیم که در یک عملیاتیهای خیلی قدرتمندی که طبعاً جمهوری اسلامی انجام داد و نیروهای جمهوری اسلامی، اینها فرو پاشیدند، این مأموریتها چگونه تعریف میشود و چه مأموریتهای تازه ای را سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر عهده دارد؟
اولاً ما باید بدانیم که سپاه چه مسئولیت خطیری را بر عهده دارد؛ پاسداری از انقلاب اسلامی. انقلاب اسلامی یک مفهوم انتزاعی نیست، یک تفکری است که در کتابها نوشته باشند. امروز یک واقعیت عینی است و از یک چنین موجود ارزشمند و بی نظیری ما باید پاسداری کنیم. اینها عینیت اش کجاست؟ عینیت اش یکی همین مردم، این ملتی که بی نظیرند در طول تاریخ، مردم در وصیت نامه شأن به این اشاره کردند که این ملت در طول تاریخ بی نظیرند و حتی مردم حجاز در عهد رسول الله، شهادت میدهم که مردم ما بالاتر از آنها هستند. امروز بیشتر از همیشه این مسأله ثابت میشود. این حضورها از زیر آن موشکباران ها، شیمیاییها و موجها؛ ایستادگی و مقاومت این مردم تا امواج بزرگ تحریم اقتصادی و فشارهایی که به مردم وارد شد و بعد هم امواج بزرگ ترور و عملیات روانی، آتش سنگین دشمن در عرصههای روانی، یک چنین مردمی که این طور ایستادند کجا ما در دنیا سراغ داریم؟ ما نه در طول تاریخ سراغ داریم، نه در عرض جغرافیایی یک چنین ملتی سراغ داریم. این یک موقع است که از یک چیز معمولی نگهبانی دهی و حفاظت کنی، خطری هم متوجه اش نیست، یک موقع است که از یک چیز موجود…، رهبری یعنی انقلاب، تجسم عینیت این انقلاب؛ یکی اش رهبری است.
شما الان یک شخصیت، این رؤسا که خیلیهایشان عوضی هستند اصلاً قابل به حساب آوردن نیستند؛ رهبران کشورهای غربی و سران سلطه و… آدمهای از لحاظ شخصیتی اصلاً جزو افرادی که بشود مقایسه کرد، حساب نمی آیند.
*دنیا به سمت کوتولههای سیاسی پیش رفته.
شخصیتهای کوچک، حقیر، در زندگیهای شخصی شأن بسیار بد، من آنها را نمی گویم. می گویم دانشمندان، فرهیختگان، شخصیتهای برجسته جهانی، شما الان امروز رهبری انقلاب، یکی پیدا کنید در کل برجستهترین شخصیتهای جهان که الان هستند در هشت میلیارد جمعیت دنیا، برجسته ترینش را پیدا کنید بعد بیایید مقایسه کنید ببینید که پنجاه درصد، نصف خصوصیات، ثلث خصوصیات رهبر ما در آن برجسته ترینش پیدا میشود که در همه شئون یعنی با حافظ شناسان مینشیند؛ سه ساعت بحث فنی حافظ، وقتی با نظامیان مینشیند؛ بحث درجه یک نظامی که همه نظامیان میپذیرند حرف برتر است. و وقتی با سیاستمداران صحبت میکند، همه آنها او را دست بالاتر در حرف خودشان میدانند. وقتی با قرآنیها مینشینند ریزترین مسائل قرائت و…، با موسیقدان ها هم همان طور فنی بحث میکنند. اصلاً چنین شخصیتی بعد در اوج زهد، پاکی و وارستگی کجا پیدا میشود، یعنی حتی اگر یک فردی مسلمان هم، شیعه هم نباشد، عاقل باشد از یک دین دیگر بخواهد یک رهبر و فردی را به عنوان پیشوای خود انتخاب کند باید ایشان را انتخاب کند. اینها نمادهای انقلاب هستند؛ این مردم، این رهبری و این نفوذ جهانی. امروز شما هر جای دنیا که بروی آدمهایی را میبینی که حاضرند برای پرچم جمهوری اسلامی ایران شهید بشوند. کدام دوره تاریخی ما چنین نفوذی در دنیا داشتیم یا چه کشوری چنین نفوذی داشته؟ الان خود کشورهای غربی ارتشهایشان حاضر نیستند برای پرچم خودشان فداکاری کنند ولی امروز شما میبینید انقلاب اسلامی چنین نفوذی را پیدا کرده که شما هر جای دنیا بروید آدمهایی که حاضر میشوند برای پرچم جمهوری اسلامی شهید بشوند حضور دارند. این پدیدهای است که ما باید از آن پاسداری کنیم، کار ساده ای نیست. یک موقعی است که این دُرّ گرانبها دشمن این را ندارد، کسی کارش ندارد، از طرف مقابل دشمن تا دلتان بخواهد، یعنی شاید روزانه من محاسبه کردم شاید روزانه صد هزار نفر کارشناس توانمند در رشتههای اطلاعاتی، اقتصادی، جنگ روانی و رسانهای بیدار میشوند، حقوق میگیرند فقط برای سرنگونی نظام جمهوری اسلامی در جاهای مختلف؛ اندیشکده ها، پژوهشکدهها، سایتهای بزرگ فضای مجازی که هزار تا دوهزار نفر آدم نشستند و هر کدامشان دهها آدرس الکترونیکی و آی پی دارند برای اینکه خودشان را بتوانند بیشتر از این حرفها در فضای مجازی نشان دهند. ۲۰۰ شبکه تلویزیونی ماهوارهای، ۱۰۰ شبکه رادیویی ماهوارهای، در بحث اقتصاد در همین وزارت خزانه داری آمریکا ستادی که برای مقابله با اقتصاد ایران راه افتاده چندصد نفر آدم صبح به صبح بلند میشوند یعنی فقط حقوق میگیرند برای اینکه نظام جمهوری اسلامی را سرنگون کنند. یعنی شما عظمت موجودی ما که باید از آن حفاظت و پاسداری کنیم را ببینید، بعد دشمنها هم صفی که درست کردند، در همین حوادث اخیر دیدید که تمام سران اروپا بدون استثنا علیه ما موضع گیری کردند. یک چنین صف آرایی دشمن، یک چنین موجود ارزشمند؛ پاسداری از این واقعاً یک کار پیچیده و بسیار سنگین و سختی است که خدا باید توفیق دهد بتوانیم و آن چیزی که موفقیت ما را تا به حال تضمین کرده، حضور خود همین مردم است، وجود همین رهبری و هدایتهای اوست، وگرنه از عهده هیچ نهادی بر نمیآید، ما اصلاً نمیتوانیم ادعا کنیم که ما چکار کردیم؟ هیچ کار. اگر این مردم نباشند نمیتوانیم از این موجود بزرگ، ارزشمند و بی نظیر پاسداری کنیم. طبیعتاً باید خودمان را وفق دهیم با شرایط، چون دائماً دشمن هر جا که شکست میخورد میرود در صف دیگری تشکیل خط میدهد. همان طور که حضرت آقا فرمودند که امروز هم اشاره داشتند. اینها دیدند که از لحاظ نظامی نتیجه نمیگیرند، هیچ راهی برایشان ندارد. خیلی هم پناه بردند به عملیات اقتصادی و تحریمها و… باز هم دیدند، منتظر بودند ظرف شش ماه مردم بریزند در خیابان بگویند ما نان نداریم، تحریم و آن کاری که آنها کرده بودند تصورشان این بود که این اتفاق میافتد. باز هم دیدند نمیشود. این هجوم روانی گسترده، باز هم شکست خوردند الحمدلله. ولی ما هم باید دائماً خود را تطبیق دهیم، هر جا که لازم بشود به عنوان جبرانی وارد شویم و مقابل آنها صف آرایی کنیم نگذاریم از آن جبهه اینها رسوخ کنند. سپاه یک نهاد منعطف است که کاملاً خودش را با شرایط تطبیق میدهد، آن جایی که لازم است برای بالا بردن ظرفیت مقاومت مردم، طبقات محروم مورد عنایت قرار بگیرند و بیاید کمکهای مؤمنانه، آنجا که لازم است که دشمنان نظامی ما بترسند در بحث موشکی هر کاری که لازم باشد ما باید خود را با شرایط تطبیق دهیم.
*یکی از موضوعات مهم این است که سپاه پاسداران در هر حوزهای که نیاز بوده وارد کار شده و تلاش کرده تا از ارزشهای انقلاب اسلامی دفاع کند، یکی از آن حوزهها بحثهای اقتصادی بوده و میبینیم که حوزه خاتم الانبیا آمده پروژههای بزرگی را به دست گرفته، چه تدبیری دارید که این منتقل بشود در چارچوب اینکه حضرت آقا میفرمایند که موضوعات به مردم واگذر شود؟
قرارگاه خاتم (ص) بعد از جنگ برای بازسازی کشور شکل گرفت. پیمانکارهای خارجی قبل از انقلاب کارهای بزرگ را بیشتر آنها انجام میدادند حتی شهرکهای بزرگ مسکونی را آنها ساختند که پایینترین حد از کار عمرانی است چه برسد سدها، جادهها و پلهای بزرگ که اغلب اینها را پیمانکاران خارجی انجام میدادند، ما میخواستیم وابسته نباشیم و خودمان بسازیم، شکل و شمایلی نداشت در داخل کشور ظرفیتهایی بتوانند مترو بزنند که قرار بود قبل از انقلاب فرانسویها بسازند یا مثلاً انرژی هستهای را نیروگاههای بزرگ بسازند؛ آلمانها قرار بود بسازند، یا پتروشیمیهای بزرگ را بسازند که قرار بود ژاپنیها بسازند و اینها همین جا مستقر بودند در رژیم گذشته که اینها این کارها را انجام دهند با آن هزینههای سنگین و غارت ثروت مردم این کارها را انجام میدادند. قرار بود که ما روی پای خودمان بایستیم و خودمان حرکت کنیم. این ظرفیت مهندسی جنگ آمد، ظرفیتهای تجربههای بزرگی که در جنگ کسب کرده بود، در خدمت مردم برای استقلال کشور شکل گرفت. اوایل شکل پیمانکاری داشت و جای مردم را شاید میگرفت ولی با تذکرهایی که از طرف حضرت آقا به اینکه باید کار را به مردم بسپرید از سالهای قبل رفته رفته این کارها واگذار شده. الان یک ابرپیمانکار است که پیمانکارهای مردمی را به کار میگیرد که قرارگاه دیگر به صورت قبل و گذشته پیمانکاری که خودش در جزئیات وارد آن میدانهای کار میشود نیست، بلکه انبوهی از پیمانکاران و نیروهای مردمی و شرکتهای خصوصی را بهکار میگیرد، مدیریت میکند برای یک کار خیلی بزرگ؛ این خود خصوصیاتی میخواهد که مؤسسات کمی هستند در کشور که میتوانند این کارهای بزرگ را به عهده بگیرند و آن مؤسسات هم نیروی بسیار گستردهای ندارند که بخواهیم بگوییم خیلی جای مردم را میگیرد. آن مؤسسات خیلی فنی و تخصصی هستند که مدیریت شبکه را به عهده میگیرند. الان بحمدلله تا حد زیادی این قضیه انجام شده، اگر جایی هم خلاف این را میبینید اصرار مسئولینی است که میخواهند یک کار را با سرعت بالاتر و کیفیت بالاتر تمام کنند و اصرار دارند که بیایید این کار را انجام دهید. نمیخواهیم ما؛ یعنی خود قرارگاه هم طبعش این نیست و علاقه ندارد که وارد این سطوح از کار شود و تا جایی که میشود فاصله میگیریم. الان هم که باز بناست بیشتر از این انجام شود، باز هم این کار بیشتر انجام میشود. آن گروههای کاری که هستند بیشتر جنبههای عمده فنی و تخصصی را بر عهده میگیرند. الان شما بروید به کارگاهی که مثلاً قرارگاه سازندگی به عهده گرفته مثلاً راه آهن چابهار به زاهدان که یک بخشی اش افتتاح شده یا امثال این طرحهایی که به عهده گرفته یا بخشی از متروی بعضی از شهرها بروید آنجا بگویید اینجا سپاهی است؟ قرارگاه خاتم چه کسی است؟ اینها همه میگویند کجا قرارگاه خاتم؟ ما اینجا شرکت فلان هستیم، مؤسسه فلانیم، همه بخشهای خصوصی فعال در عرصههای کاری خودشان هستند که اینها به کارگیری شدند، بنا هم بر این است. این به نفع آنها هم هست، یعنی به نفع توسعه بخش خصوصی و شبکه اقتصاد مردمی هم هست که این نهادهای بالاسری وجود داشته باشد بتواند این کارها را و شغل برای اینها ایجاد کند. اگر آن طراحیهای بزرگ نباشند و این ظرفیتها و یک ظرفیت ملی است اگر یک روزی هم کشور از آن بی نیاز شود، میروند سراغ کارهای خودشان و کارهای دیگری انجام میدهند. ولی ظرفیتی است که در قانون اساسی هم گفته شده که در زمان صلح مهندسی نیروهای مسلح و ظرفیتهای نیروهای مسلح باید بیاید به کمک سازندگی کشور. این اجرای قانون اساسی است و کاری هم بوده که همیشه برای مردم دستاورد داشته، هیچ جایی مزاحم نبوده برای مثلاً پیشرفت بخش خصوصی.
* یعنی رقیب بخش خصوصی در اجرای پروژهها و طرحها نیست؟
اصلاً نیست، یعنی مگر در جاهایی که عرض کردم بعضی جاها ما را واسطه میکنند که فلان استانداری، فلان وزیر که این کار ما خوابیده یک را بگویید بیاید این کار را انجام دهد؛ یک جاهایی این چنین داریم، نمیخواهم بگویم نداریم، ولی این اصرار مسئولین بوده که ما بیشتر تلاش میکنیم پرهیز کنیم تا جای ممکن نپذیریم این چیزها را. ممکن است یک شهرداری یک پل مهمی را مدتها خوابیده، یک جایی نتوانستند انجام دهند، اینها ممکن است باشد ولی تلاش میشود که یعنی خط مشی و برنامه و آئین کاری ما در قرارگاه خاتم همان مدیریت عالی و برجسته کارِ بالاسری است، طراحی و هدایت کار است، شبکه پیمانکاران خصوصی و مردمی است.
*یکی از موضوعات مهم در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج مستضعفین؛ نیروهای جوان و پر انگیزهای است که دارد و همواره ما میبینیم در مقاطع مختلف از زمان دفاع مقدس تا الان این نیروهای جوان و حتی مثلاً در حوزههای موشکی میبینیم که میانگین سن کسانی که در این حوزهها هستند عموماًَ جوان زیر سی و پنج سال است، سپاه برای اینکه این ظرفیت همچنان باقی بماند، تدبیرش چیست؟
ما یک عضوگیری سالانه داریم که جای قدیمیها با آن پر شود، سالانه چند هزار نفر نیرویی که از سن ۱۸ تا ۲۰ ساله هستند وارد سپاه میشوند، یعنی الان شما که بروید متوسط عمر پاسداری؛ ۱۳ سال است، یعنی زیر ۱۵ سال که عدد طبیعی است اگر بخواهید طبیعی سپاه توسعه پیدا کند و ریزش آن با ورود جوانها با هم برابر شود، یعنی باید سن متوسط ۱۵ سال شود یعنی یک سری رسیدند به ۳۰ سال، یک سری هم امسال وارد میشوند، متوسط باید بشود ۱۵ سال. الان این متوسط؛ ۱۳ سال است، یعنی سپاه یک سپاه جوان است. حالا ما ممکن است که فرماندهانی داریم که در دفاع مقدس بودند، در سطح فرماندهی نیروها الان هستند و شما اینها را میبینید ریش و مویشان سفید شده، چه سپاه جوانی؟ ولی تمام بدنه فرماندهان یگانها، تیپها و بسیاری از استانها، یگانهای موشکی و دریایی ما غالباً پایین خدمت را سپری میکنند یعنی افرا جوان هستند و نشاط و جوانی بحمدلله حفظ شده. ولی به هر حال باید در این زمینه هم ما بیشتر از این قدم برداریم و جدی تر در مسأله کار جوانها، چون به هر حال باید پیش بینی کنیم آیندهای که پیش رو داریم؛ آینده منطقه بدون حضور صهیونیست که ان شاءالله باید امنیتش به دست مردم منطقه حفظ شود. طبیعتاً این یک دستی را در سازمان میخواهد که جوانهای زیادی باید بیایند و این مسئولیتهای بزرگ را بر عهده بگیرند و کمک کنند به همه منطقه برای بی نیاز شدن از حضور بیگانه. بی نیاز شدن از حضور اجنبی، کارهای آموزشی و سازمان دهی زیادی باید انجام دهیم، باید خودمان را بیشتر آماده کنیم از لحاظ مسئولیت پذیری جوانها در میدانها.
*در مورد رژیم صهیونیستی، قطعی این است که الان وضعیتش در پایینترین قدرت بازدارندگی قرار دارد، اصلاً قدرت بازدارندگی ندارد، چون در برابر یک مقاومت کوچک فلسطینی هم نمیتواند مقاومت کند، گنبد آهنین اش به گونهای توان ندارد، آبکش شده است و شرایطی که الان وجود دارد میبینیم که گاهی اوقات عملیات ایذایی بر ضد مقاومت اسلامی انجام میدهد، البته همگان میدانند که از سال ۱۹۶۷ تا الان هیچ پیروزیای رژیم صهیونیستی نداشته چه در سال ۲۰۰۰ میلادی، چه در سال ۱۹۹۸ تا الان که ۲۰۰۶، ۲۰۰۸، همین طور ۲۰۱۲ بر ضد مردم غزه حاصلش پیروزی نبوده، اما گاهی اوقات مثلاً همین ایامی که گذشت دو تن از مستشاران مان در سوریه به شهادت رسیدند، جمهوری اسلامی برای مقابله با رژیم صهیونیستی که این گونه عملیات ایذایی را انجام میدهد چه طرحی دارد؟
یک پاسخ پایهای به این مسأله بدهم، سوال خیلی از جوانان ما است، در نمازجمعه، بازار، این طرف و آن طرف، مسیری، جایی میگیرند جلوی آدم را میگویند پاسخ این ترور و این مسأله، یک پاسخ پایهای به این بدهم. صهیونیستها استادشان شیطان است و از آنچه یاد میگیرند؟ جاسوسی، ترور، خرابکاری؛ حرفه سنتی چندهزار ساله شأن است. ما معلم مان انبیا هستند، شگرد ما چیست برای پیشبرد مبارزه و حقانیت مان؛ بیدارگری است. وجدان انسانها را بیدار کردن و در صحنه آوردن، به حقیقت وجودی خودشان آنها را آگاه کردن. ما کار خودمان را انجام میدهیم، آنها هم کار خودشان را انجام میدهند. ما عیناً نباید شبیه آنها شویم، ما مثلاً بگوییم جاسوسی آنها چه هستند، ما هم اطلاعات عمیقی از عمق به کلی سری ترین نهادها و سازمانهای دشمن داریم اما این بخش اعظمش از طریق مراقبت، یادگیری، نفوذ آدمها و این طور صورت نمیگیرد، بخش اعظمش از همان طریق بیداری است، یعنی مأمور دشمن که در عمق تشکیلات آنها هست حقانیت ما را می فهمد و پیام ما را درک میکند و خودش میآید میگوید که چنین خبری هست. بخش عظیمی از اطلاعاتی که از دشمن به دست ما میرسد بیشتر از اینکه از راههای تخصصی و فنی اطلاعاتی باشد، از این راه است، با شگرد خودمان است. ما موج بیدارگری که انقلاب اسلامی در دنیا عدالتخواهی به راه انداخته، فطرت انسانها عدالت خواه است. آن از عمق پنتاگون هم ممکن است بیاید بگوید که این خبر را داشته باشید، آنها بعضی وقتها شگفت زده میشوند که چطور ایرانیها فهمیدند؟ هر چه ضدجاسوسی شأن را جستجو میکنند رد پای جاسوسی نمیبینند ولی غافل از اینکه خیلی از افرادشان اعتقاداً آمدند همکاری میکنند.
* البته گاهی اوقات در رسانههای خودشان منتشر میکنند که فلان وزیر رژیم صهیونیستی یا راننده فلان مقام بلندپایه آمده اطلاعات در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده.
خیلی از این اطلاعات دادنها با همان انگیزه فطرت بیدار شده شأن است. روش ما هم نتیجه اش؛ اضمحلال رژیم صهیونیستی است، ما در این زمینه پیش رفتیم، اولاً مردم بدانند هر عملیاتی رژیم صهیونیستی کرده علیه جمهوری اسلامی و شاخههایی که متصل هستند به ما در منطقه، همه را جواب گرفته، بدون استثنا، صهیونیستها خودشان هم میدانند. حالا شاید مصلحت نیست ما اینجا با جزئیات بگوییم که بعضی از مسائل مورد سو استفاده قرار بگیرد در فضای رسانهای دشمن. یقیناً آنها خودشان میدانند، همه جواب گرفتند ولی جواب اصلی ما آن نیست وقتی شهید سلیمانی به شهادت رسیدند حضرت آقا در پاسخ در مورد انتقام چه فرمودند؟ فرمودند آمریکا باید منطقه را ترک کند. این است، این حرکت دارد صورت میگیرد. از افغانستان فرار کردند، از عراق بخش اعظمشان فرار کردند و باقی مانده شأن هم خواهند رفت و اینها شکست خوردند و این جریان ادامه دارد. امروز هم جریان اصلی انقلاب اسلامی؛ انتقام تمام جنایتهایی که رژیم صهیونیستی کرده، نابودی آن رژیم است، دارد رقم میخورد، سال ۲۰۲۲ میلادی ۱۰ هزار علمیات، یعنی روزانه متوسط بیشتر از ۲۷ عملیات نظامی علیه رژیم صهیونیستی در داخل خاک فلسطین صورت گرفته، ۷۰ درصد ارتش رژیم صهیونیستی امروز درگیر کرانه باختری است. یعنی اصلاً اگر حمله از مرزها شود توان پاسخگویی ندارد. اصلاً درگیر و زمین گیر مسائل داخلی خود شده است. انتقام انقلاب اسلامی این است؛ محو رژیم صهیونیستی و این میشود. کما اینکه وقتی انقلاب اسلامی پیروز شد دو کشور را به عنوان یک کشور نپذیرفت و گفت ما این دو را به عنوان کشور نمیپذیریم و کشور قبول نداریم با آنها ارتباط هم برقرار نمیکنیم و هیچ تبادل سیاسی باهم نداریم؛ یکی آفریقای جنوبی بود و یکی رژیم صهیونیستی بود. رژیم آ فریقای جنوبی که اروپاییها خودشان آمده بودند آن را اشغال کرده بودند برای خود دولت تشکیل داده بودند دیدیم که سرنگون و نابود شد و الان دیگر نسل جدید اصلاً...
*یعنی این دو رژیم آپارتاید.
نوبت رژیم صهیونیستی هم الان رسیده، کم کم وقتش میرسد که این اتفاق در مورد آنها هم بیفتد و میافتد و آن جایی که ایران به عنوان کشور و موجودیت آن را نپذیرفت، دومی اش؛ اینها بودند و اینها هم در سراشیبی سقوط قرار گرفتند و همه دنیا دارند این مسأله را به وضوح میبینند. روندی که ما دنبال میکنیم این است. یعنی شما مقایسه کنید به طور متوسط روزی ۲۷ عملیات در یک سال، مقایسه اش با دو تروری که خائنانه و جاسوسانه بیایند در یک جایی یک نفر را بزنند چقدر تفاوت دارد. منش ما؛ منش بیدارگری است، منش ما؛ منش حمایت از مستضعفین است. ما راه و مرام خود را میرویم هرچند جواب تمام عملیات دشمن هم بدون استثنا داده شده و هیچکدام بدون جواب نمانده ولی یک قطره از خون جوانهایی که از ما ریخته اگر تمام صهیونیستها را هم بکشیم وزنش با اینها مساوی نیست. یک قطره خون شهید سلیمانی، یک بند پوتینش هم ارزشمندتر از تمام سران غرب است و لذا ما کسی را ترور کنیم، اتفاقی میافتد در قبال این، ما موجودیت آنها را مورد هدف قرار دادیم، موجودیت ظلم و استکبار را و اینها رو به افول هستند و همه دارند میبینند که برنده نهایی و بزرگ این میدان انقلاب اسلامی است ان شاء الله.
*ما بر میگردیم از بحث سخت اقتدار انقلاب اسلامی به بحث نرم سپاه پاسداران که مشارکت میکند در حتی موضوعات کمک معیشتی و کارهای مؤمنانه ای که صورت میدهد، در این زمینه چه تدبیری اندیشیدید؟ یعنی ما در اقتدار سخت میبینیم موشک هایپرسونیک نقطه زن درست میکند، در عین حال میآید کمک میکند در سیل، زلزله و حتی در ایام ماه مبارک رمضان برای کمک به مردم. این دو چگونه هماهنگ میشود؟
سپاه ویژگی اش این است که از مردم است، مال خود مردم است یعنی مردم انقلاب اسلامی را پیروز کردند و به نتیجه رساندند و نرفتند بنشینند خانههایشان مثل خیلی از انقلابها که دادند دست یک گروه زمامداری، رفت بعد از چندی علیه خودشان شد، انقلابهای دنیا این بوده نتیجه اش. هیچ انقلابی به چهل سالگی و سی سالگی حتی نرسیده؛ انقلابهایی به پنج سالگی حتی نرسیدند؛ انقلابهای بزرگ مثلاً انقلاب کمونیستی در شوروی پنج سالگی خودش تحویل یک دیکتاتور خشن که الان به عنوان یک ضرب المثل دیکتاتوری و جنایت در دنیا شناخته میشود به اسم استالین شد یعنی به زودی تمام آرمانهایش نابود شد، خیلی زود. ولی ما اگر توانستیم چهل و چهار سال ادامه دهیم این بوده که مردم مان ننشستند در خانه، آمدند در نهادهایی که به اسم سپاه و بسیج است خود مردم حضور دارند، ادامه دادند حضورشان را تا امروز در همه عرصهها. امروز هم اگر این کارها انجام میشود این از عهده هیچ شبکه نظامی، دفاعی یا اداری ساخته نیست این حجم عظیم از کمکها را جمع آوری کردن و به دست محرومین رساندن، این مشارکت و حضور مردم است، خود مردم خیرخواهی شأن و علاقهای که دارند به شکل گسترده، یک اشارهای حضرت آقا داشتند در شروع کرونا که با کمکهای مؤمنانه این واژه را ایشان ابداع فرمودند که کمکهای مؤمنانه و به دنبال این، بسیج این را گرفت آمد و سازماندهی کرد و این کمکهایی هم که آمار و ارقام داده میشود بخش اندکی از واقعیت است، این طور نیست که اینها باشند و همین هاست، نه دهها برابر این را با شوقی که این حرکت نمادین ایجاد میکند و مثلاً این آمار دادنها و به صف کردنها و امثال اینها چون من یکی از علما خدمتشان بودیم که تشریف بیاورند در جمع و استفاده کنیم از محضرشان گفته بود مثلاً من هفته پیش صد و پنجاه تا فرمانده شما جهیزیه آورده اینجا ما توزیع کردیم، خیلی کارهای خوبی است اینها، اینها بخش نمادین کار است. اینها ایجاد شوق انگیزی در مردم است برای اینکه بپیوندند بیشتر از این کارها انجام دهند. اگر آمار اصلی را بخواهد گرفته شود، الان کسی نمیتواند این آمار را بگیرد و خیلی خیلی گستردهتر است، خیرین ما بی سر و صدا کارهای بسیار بزرگی را دارند انجام میدهند و این برکت اسلام، ولایت و اهل بیت است که آنها آموختند. امیرالمؤمنین (ع) خودش گرسنه است ولی هزاران نفر را سیر میکند. حضرت فاطمه زهرا (س) که صاحب فدک بودند قبل از اینکه پیامبر رحلت کنند فدک در اختیارشان بود چند سالی و در روایات است وقتی که میوههای باغ میرسید، خانه حضرت زهرا (س) و امیرالمؤمنین (ع) شب و روز نداشت تا اینکه همه اینها را توزیع کنند بین فقرا یعنی هیچ چیز نمیآمد در خانه خودشان، همه این باغ بزرگ و ثروت توزیع میشد. بالاخره در این مکتب مردم ما آموختند و الحمدلله همراهی دارند میکنند و حالا اگر سپاه و بسیج هم هست همین حضور مردم است، این عشق و علاقه مردم و تعلیماتی که در محضر اهل بیت گرفتند دارند پس میدهند و تا زمانی هم که این مشکلات اقتصادی حاد، گرانی و این وضعیت وجود دارد باید همه کمک کنیم که مردم گرسنه نمانند و مشکلی نداشته باشند.
* دشمن به صورت مستمر جنگ شناختی را بر ضد نیروهای انقلاب تدارک می بیند که طبعاً سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در کانون این موضوع است؛ از اینکه تلاش میکنند تا نام سپاه را در فهرست گروههای خودخوانده تروریستی که از دید آنها است قرار بدهند تا اینکه مثلاً زمان انتخابات مثل امسال که داریم بگویند که در انتخابات دخالت میکنند و… سپاه برای اینکه مقابله کند با چنین رویکردی، چه کرده و چه میکند؟
آنها وقتی شکست میخورند باید به چه کسی جواب دهند؟ به مردم، مثلاً در انتخابات شکست میخورند میخواهند آن خواسته شأن اجرا شود، نمیشود؛ گاهی اوقات از دهانشان هم در میرود مثلاً گفتند مردم ایران همه شأن تروریست هستند. ولی وقتی خوب تمرکز میکنند و حرف حسابی میخواهند بزنند میآ یند ما را متهم میکنند و میگویند سپاه این کار را کرده. نه واقعیت، واقعیت حضور مردم است و مراقبت میشود در سپاه از اینکه واقعاً کسی وارد این حوزهها نشود. ما وظیفه خود میدانیم که تبیین کنیم. یعنی چه؟ یعنی ویژگیهای حضور مردم در انتخابات، انگیزه دادن به مردم برای حضور، انگیزه دادن برای مردم و تقویت بصیرت آحاد مردم برای انتخاب اصلح؛ اینها وظیفه ماست و همیشه باید انجام دهیم و از این هم کسی کوتاه نخواهد آمد. وظیفه بسیج و سپاه است که این کار را انجام دهد. اما اینکه به عنوان یک جناح و حزب مداخله کند و بخواهد یک رفتار حزبی از خود نشان دهد به هیچ وجه این پذیرفته نیست و این اتهاماتی است که دشمن متوجه سپاه کرده و میکند به خاطر اینکه از مردم مرتب شکست خورده است. دشمن در انتخاباتهایی که در این چهل و چهار سال انجام شده مرتب از ملت ما شکست خورده و عصبانی است. بالاخره این کار را میکند، بعد هم سپاه از هر دری که وارد شده دیده مقابلش ایستاده، یعنی آمده از هوا بیاید گلوبال هاوگش را سپاه زده، آمده از زمین بیاید نیروی زمینی مقتدر در مرزها گروههای تروریستی شما اول امسال اگر حمله به مراکز ضد انقلاب و کانونهایی که طراحی کرده بودند برای یک عملیات بزرگ در شهریور ماه اینها یک عملیات بزرگ را طراحی کرده بودند و کارهای زیادی در برنامه داشتند که در حد همین فتنهای که اتفاق افتاد گذشت ولی خیلی عملیاتشان بزرگتر بود. اگر آن حمله صورت نمیگرفت ما با دردسرهای زیادتری مواجه بودیم. در زمین می آیند این است، در منطقه می آیند آن ضربه و سیلی بزرگ را در مقابله با داعش میخورند، در دریا می آیند تفنگدارنشان اسیر میشوند، هر جایی که اینها حضور پیدا میکنند، در عرصههای اطلاعاتی شبکه میزنند آدمشان را از فرانسه اطلاعاتش را با گوشی اش میگیرد میآورد اینجا تسلیم دادگاه میکند. اینها ضرباتی که میخورند کجایش تروریستی است؟ دفاع از امنیت کشور است، کجای اینها عملیات تروریستی است؟ ولی چون ضربه و سیلی میخورند هیچ راهی ندارند جز اینکه یک تعبیر بدی را بچسبانند به سپاه، بگویند تروریست. تروریست خودشان هستند که رسماً به عهده گرفتند؛ ترورهایی که رژیم صهیونیستی و آمریکا به عهده گرفتند همه دنیا میدانند.
*در زمینه افزایش بهره وری این گروههای جهادی، سپاه و بسیج چه کرده و نکته دوم هم آسیبهای اجتماعی یکی از موضوعاتی است که باید کاهش پیدا کند در حاشیه شهرها و جاهای مختلف، در این دو زمینه چه تدبیری اندیشیدید؟
بسیج امتداد مردمی تمام دستگاههای کشور است. این هنر دستگاه هاست که بتوانند از این ظرفیت عظیم استفاده کنند. ما در مدیریتهای خودمان یک پیروی از نظامهای بروکراتیک موجود در دنیا و در گذشته کشور خودمان دائماً داشتیم، یعنی اینکه کارها میخواهد انجام شود در یک مثلث کارفرما، پیمانکار و ناظر و این شکل مردم را باور نکردیم که میتوانند یک سری کارها را مردم انجام دهند، یک وقتی میگوئیم اقتصاد مردمی، الزاماً بخش خصوصی یا اینها به معنای صاحبان ثروت نیست، بلکه بدنه مردم هم که سرمایههای بزرگی ندارند میتوانند بیایند نقش آفرینی کنند؛ حتی بدون هیچ مزد. یعنی شما ظرفیت عظیمی در کشور دارید که ما یک بار پرسشنامهای را بین پزشکان پخش کردیم، ۷۰ هزار پزشک اعلام آمادگی کردند، در آن موقع ۱۱۰ تا ۱۱۵ هزار پزشک داشتیم در آن سالی که ما…، ۷۰ هزار پزشک اعلام آمادگی کردند که یک وقتی از خودشان را برای حضور در کار جهادی بگذارند، یعنی به آنها بگویی بیایند فلان جا بگویند چشم میرویم آنجا عمل میکنیم یا هر کاری که تخصصشان است. یک چنین ظرفیت خیرخواهانهای در مردم ما هست. این ظرفیت را باید استفاده کرد. سپاه و بسیج تنها نمیتوانند بار کار دادن به اینها و مدیریت اینها را به عهده بگیرد. میتوانند اینها را محیا کنند برای در صحنه آمدن، هر نهادی به اقتضای خودش آنکه پزشکی است کار پزشکی؛ آنکه کشاورزی است، وزارت کشاورزی، کار جهادی کشاورزی، آنکه در ساخت و ساز و عمران است به همین ترتیب میتوانند بیایند استفاده کنند. الان بحمدلله دولت یک دولت انقلابی است انتظار این است که همه بیایند کمک کنند اگر میخواهیم آسیب شناسی کنیم، این است که اینها را محدودشان کنیم به اینکه در ارتباط فقط از سپاه و بسیج کار بگیرند و پس بدهند. همه نهادها باید بیایند از این جوانهای مشتاقی که آماده خدمت هستند در همه جای کشور حداکثر استفاده را کنند.
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