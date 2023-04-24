نفرات دعوت شده به مسابقات انتخابی اسنوکر قهرمانی آسیا مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون بولینگ و بیلیارد؛ پس از تشکیل جسله کمیته فنی و تیم های ملی با حضور سلطانپور دبیر فدراسیون در خصوص مسابقات انتخابی و نحوه ورود ورزشکاران به اردوی تیم ملی جهت شرکت در مسابقات اسنوکر آسیایی در بخش های تیمی، شش توپ و زیر ۲۱ سال تصمیم گیری شد و بر این اساس در بخش بزرگسالان و زیر ۲۱ سال ۴ ورزشکار به صورت مستقیم راهی اردوی انتخابی می شوند و ۱۶ ورزشکار در هر بخش در روزهای ۱۱ و ۱۲ اردیبهشت به صورت دو حذفی با یکدیگر به رقابت می پردازند و ۴ ورزشکار راهی ارودی اصلی انتخابی شده و دو نفر نیز به عنوان ذخیره مسابقات در نظر گرفته می شوند. لازم به ذکر می باشد که مسابقات انتخابی بزرگسالان در اسنوکر ۶ توپ و زیر ۲۱ سال در اسنوکر ۱۵ توپ برگزار می گردد. مسابقه بزرگسالان در سالن بیلیارد وی ای پی ۱۴۷ و سنچوری و انتخابی زیر ۲۱ سال در آکادمی اسنوکر فدراسیون واقع در مجموعه انقلاب برگزار می شود.

در بخش بزرگسالان:

امیر سرخوش، علی قره گوزلو، سیاوش مزینی و علی روشنی کیا به دلیل عضویت در تیم ملی و عناوین داخلی و بین المللی با سهمیه مستقیم وارد اردوی تدارکاتی می شوند و ورزشکاران زیر بر اساس رنکینگ به مسابقات انتخابی دعوت می شوند: علیرضا خداپرست، شروین امیدوار، امیرحسین باقری فرد، میلاد فتح پور کاشانی، آرمان دیناروند، وحید قربان پور، فربد خسروی، بهادر بوترابی، مجتبی شیخی، محمد لب آبی، آرمین محمودی، حامد ذره دوست، مهران ارشادی، مجید قره گوزلو، محمدرضا ملکزاده و علی مومنی.

در بخش زیر ۲۱ سال:

شاهین سبزی، سید ارشیا خازنی، تیرداد آزادی پور و سید ارسلان باقری به دلیل عناوین داخلی و بین المللی با سهمیه مستقیم وارد اردوی تدارکاتی می شوند و ورزشکاران زیر راه مسابقات انتخابی می شوند: محمدبن رشید، یزدان مکرم دری، میلاد پورعلی دره چی، سید بهداد طباطبایی هاشمی، محمد رمضانی، ایلیا الهامی، احسان مقیمی، علی لله گانی، ابوالفضل ناصری کریم وند، ماهان جیدری، احسان مقیمی، هادی حیدری، عرشیا تهرانی، علی گرجی زاده و ابوالفضل رجب زاده.

اطلاعات تکمیلی در زمینه اردوهای تدارکاتی و نفرات منتخب و ملی پوش اطلاع رسانی خواهد شد.