خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: وقتی در ۱۳ آبان ۵۸، دانشجویان پیرو خط امام در تسخیر سفارت آمریکا ۵۳ آمریکایی را به گروگان گرفتند، آمریکایی‌ها همه تلاش خود را برای آزاد سازی این افراد انجام دادند که به نتیجه دلخواهشان نرسید.

تا اینکه آمریکایی‌ها نقشه کشیدند که برای آزادی این گروگان‌ها و ضربه به انقلاب اسلامی به طور شبانه به تهران حمله کنند. در اردیبهشت ۵۹ شش فروند هواپیمای «سی – ۱۳۰ و ۹۰» کماندوی آموزش دیده آمریکا موسوم به نیروی «دلتا»، این عملیات که نامش را «پنجه عقاب» گذاشته بودند، آغاز کردند.

اما این نقشه شوم آنها به هدف نرسید و در نهایت عملیات با کشته شدن ۸ نفر به علت وقوع طوفان شن در منطقه طبس و برخورد یک هواپیمای سی ۱۳۰ و یک بالگرد سی‌اچ ۵۳ با یکدیگر کشته می‌شوند و ۵ بالگرد هم روی زمین باقی می‌ماند و بقیه نیروها با ۵ هواپیما خود را به ناو هواپیمابر نیمیتز می‌رسانند و عملیات به‌طور کامل شکست می‌خورد.

وقتی شن‌ها مأمور خدا بودند

در روز بعد از شکست عملیات آمریکایی‌های، امام خمینی (ره)، با محکوم کردن جیمی کارتر طی سخنانی بعد از این حادثه عنوان کرد که خدا با فرستادن شن‌ها از ایران حفاظت کرده‌است. او در پیامی در تاریخ ۵ اردیبهشت ماه ۱۳۵۹ گفت: «آیا جز این بود که یک دست غیبی در کار است؟ چه کسی هلی‌کوپترهای آقای کارتر را ساقط کرد؟ ما ساقط کردیم؟ شن‌ها ساقط کردند. شن‌ها مأمور خدا بودند، باد مأمور خداست»

حجت الاسلام محمدجواد زنجانی طبسی از دیگر شاهدان حادثه طبس در بیان خاطرات خود با اشاره به اینکه وقتی به آنجا رسیدیم، هنوز آتش و دود از هواپیماها و هلی‌کویترهای سوخته شده بلند بود، بیان کرد: کرد: از آنچه مشاهد کردم از اعم از هلیکوپتر و اسلحه‌ها مشخص بود که این امکانات فقط برای نجات گروگان‌ها نیست بلکه هدف اولشان گرفتن مراکز مهم تهران برای ضربه زدن به انقلاب اسلامی بود.

اشاره‌ای به برخی از زوایای حادثه

این شاهد عینی واقعه طبس گفت: کماندوهای آمریکایی پس از استقرار نهایی در صحرای طبس به گونه‌ای که نیروهای ایرانی متوجه حضور آنها نشوند در حال برنامه‌ریزی برای اجرای نقشه خود بودند که نیمه‌های شب متوجه عبور یک اتوبوس و کامیون از این مسیر شدند.

زنجانی طبسی با بیان اینکه آمریکایی‌ها و گمان کردند که نیروهای ایرانی متوجه حضور آنها در منطقه شده و قصد درگیری و مقابله دارند، گفت: کماندوهای آمریکایی جلو رفتند و اتوبوسی که از یزد به مشهد مقدس در حرکت بود را متوقف کردند و داخل اتوبوس رفتند.

وی با بیان اینکه یک افسر ایرانی به عنوان مترجم همراه نظامیان آمریکایی بوده است گفت: نیروهای آمریکایی مسافران را از اتوبوس پیاده کرده و طبق دستور مقاماتشان قصد جابه‌جایی مسافران ایرانی را با هواپیما به کشوری دیگر داشتند.

شاهد عینی حادثه طبس تصریح کرد: در همان لحظاتی که کماندوها در حال جمع‌کردن مسافران ایرانی برای سوار کردن به هواپیما بودند، توفان شن آغاز شد.

وی ادامه داد: همان موقع یک بالگرد در حال سوخت‌گیری از هواپیما به دلیل برخورد با هواپیما (به علت طوفان شن) دچار انفجار شد و در آتش سوخت و نقشه‌های آنها به هم ریخت.

احمد حبیبی از شاهدان حادثه پنجم اردیبهشت ماه که در آن زمان عضو سپاه طبس بوده است، در گفت و گو با مهر بیان‌کرد: به اعتقاد من و بر طبق شواهد آمریکایی‌ها از حمله نظامی به ایران تنها قصد آزاد کردن ۵۳ گروگان خود را نداشتند بلکه می‌خواستند به انقلاب و نظام صدمه بزنند.

وی بیان‌کرد: خاطرم هست اوایل این اتفاق، شایعات زیادی از چرایی حادثه و علت وقوع آن مطرح بود و به عنوان مثال می‌گفتند که تنها یک هواپیمای آمریکایی سقوط کرده و چیز خاصی نیست.

حبیبی افزود: ولی بعدها با شواهد دقیق مشخص شد که ۱۸ فروند هلی‌کوپتر و یک هواپیمای c۱۳۰ از آمریکا به بهانه آزاد کردن گروگان و با هدف براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران مخفیانه قصد ورود به ایران را داشته‌اند که در صحرای طبس گرفتار طوفان شن شده‌اند.

وضعیت منطقه در ساعات اولیه حادثه

این پاسدار بازنشسته گفت: من و چند تن از همکاران مدت زمان بسیار کمی بعد از حادثه وارد منطقه شدیم که دیدم پنج فروند هلیکوپتر غول پیکر استتار شده، در دو طرف جاده قرار دارند و چند جنازه آمریکایی نیز در داخل این هلیکوپترها در حال سوختن بودند.

شاهد حادثه پنجم اردیبهشت ماه طبس با اشاره به اینکه شاهد شهادت شهید محمد منتظر قائم نیز بوده است، ادامه داد: چیزی از ورود ما به منطقه نگذشته بود که چند نفر از جمله «محمد منتظر قائم» از سپاه یزد وارد منطقه شدند.

حبیبی گفت: شهید منتظر قائم برای بررسی به طرف هلیکوپتر رفت که همان موقع دو هواپیمای فانتوم از بالا با فاصله بسیار کم شروع به تیر اندازی کرده و انفجاری رخ داد که محمد همان جا به شهادت رسید.

وی بیان کرد: آن چیزی که برای ما بعدها روشن شد این بود که موضوع تیراندازی هواپیماهای فانتوم برای از بین بردن اسناد موجود در هلیکوپترهای آمریکا بوده چرا که در صورت افشای اسناد چهره منافق گونه برخی از افراد روشن می‌شد.

پاسدار بازنشسته در خراسان جنوبی گفت: اینکه امام (ره) فرمودند که شن‌ها مأمور خدا بودند یک حقیقت بود که من به چشم خودم دیدم چرا که وقتی از افراد در فاصله حدود ۵- ۱۰ کیلومتری منطقه حادثه می‌پرسیدیم که شما دیشب طوفان شن داشتید، جواب منفی می‌دادند.

حبیبی افزود: این نکته نشان می‌داد طوفان شن تنها در همه محل هلی کوپترهای آمریکایی رخ داده است.

خاطرات شاهدان حادثه طبس کتاب می‌شود

غلامرضا فلاحی، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تلاش ما بر این است که خاطرات شاهدان عینی طبس را تبدیل به کتاب کنیم، اظهار کرد: برخی از شاهدان این حادثه مهم فوت کرده و خوشبختانه برخی از آنان در قید حیات هستند که باید از گنجینه خاطرات آنان بهره گرفت.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه واقعه صحرای طبس یک شکست مفتضحانه برای استکبار بود، گفت: باید با جهاد تبیین واقعیت چهره آمریکا را برای نسل جدید روشن کنیم.

فلاحی ادامه داد: حادثه پنجم اردیبهشت ماه در صحرای طبس در واقع تقابل مهم استکبار جهانی و نظام سلطه با انقلاب اسلامی بود که به نتیجه مطلوب و مد نظر آنان نرسید.

موزه استکبار ستیزی پیشرفت ۴۰ درصدی داشته است

وی در زمینه پیشرفت موزه استکبار ستیزی در صحرای طبس که با محوریت یادآوری این حادثه مهم راه‌اندازی خواهد شد، بیان‌کرد: این موزه تاکنون ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و تاکنون نیز ۱۳ میلیارد تومان برای آن هزینه شده است.

شکست حمله نظامی آمریکا در صحرای طبس یکی از اتفاقات شگرف تاریخ انقلاب اسلامی است که باید آن را برای نسل جوان تبیین کرد تا ورق‌های پر از غرور تاریخ ایران در پیچ و خم گذر زمان گم نشود.