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۴ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۷:۵۰

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر:

کارت هوشمند برای حمل مواد معدنی در جاده‌های بوشهر الزامی می‌شود

کارت هوشمند برای حمل مواد معدنی در جاده‌های بوشهر الزامی می‌شود

بوشهر- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر گفت: از ۱۵ اردیبهشت‌ماه جاری حمل مواد معدنی از طریق جاده‌های استان بوشهرفقط توسط وسایل نقلیه و رانندگان دارای کارت هوشمندمجاز خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم اخترشناس صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه حمل اضافه تناژ تولیدات معدنی سالانه خسارت زیادی به جاده‌های استان وارد می‌کند، افزود: با توجه به الزام قانون بودجه سال جاری و توافقات صورت‌گرفته میان وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صمت برای ساماندهی حمل مواد معدنی، اخذ کارت هوشمند برای حمل بار و مواد معدنی از ۱۵ اردیبهشت الزامی است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر گفت: پس از تاریخ ذکرشده هرگونه حمل و جابجایی مواد معدنی در جاده‌ها و شهرها برای خودرو و رانندگان فاقد کارت هوشمند ممنوع است و مسئولیت جرایم احتمالی یا توقیف محموله فاقد کارت هوشمند برعهده بهره‌برداران معادن است.

این مقام مسئول با اشاره به فعالیت بیش از ۱۷۰ معدن در سطح استان یادآور شد: رانندگانی که تاکنون موفق به دریافت کارت هوشمند نشده‌اند می‌توانند در فرصت باقی مانده با مراجعه به دفاتر پیشخوان طرف قرارداد با این اداره کل، نسبت به دریافت کارت هوشمند اقدام کنند..

وی با بیان اینکه بیشترین صدمات وارده به رویه راه‌ها و پل‌ها بر اثر ناوگان حمل مواد معدنی است که تناژ بیشتر از حد استاندارد حمل می‌کنند تصریح کرد: طی سال گذشته ۳۹۶ فقره تخلف اضافه تناژ توسط گشت‌های پلیس راه و کنترل و نظارت جاده‌ای اداره کل راهداری شناسایی و اعمال قانون گردیده که رشد ۲۶ درصدی نسبت به دوره مشابه داشت.

کد مطلب 5761799

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