پارسال ۴۰ نفر بر اثر گازگرفتگی در مازندران جان باختند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عباسی گفت: درسال گذشته ۴۰ نفر شامل ۳۲ مرد و مابقی ز) بر اثر مسمومیت با گاز منوکسیدکربن جان خود را از دست دادند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۴۸ درصد افزایش یافت.

عباسی افزود: بر اساس این گزارش شهرستان‌های نور با هشت، ساری و چالوس هر کدام با با پنج فوتی بیشترین و شهرستان‌های فریدونکنار، تنکابن و قائمشهر هر کدام با یک فوتی کمترین مسمومیت با گاز منواکسید کربن را داشتند.

مدیرکل پزشکی قانونی استان مازندران گفت: بیشترین فوتی با ۱۵ نفر در آبان ماه به ثبت رسید به طوری که در ماه‌های تیر، آذر، شهریور گزارشی از مسمومیت با گاز گزارش نشده است.

عضو شورای قضائی استان خاطرنشان کرد: اطلاع رسانی و آگاهی عمومی به شیوه‌های مختلف می‌تواند برای کاهش تلفات انسانی بسیار مؤثر باشد و رسانه‌ها می‌توانند نقش ویژه ای در اطلاع رسانی و کاهش تلفات ناشی از مسمومیت با گاز منواکسید کرین ایفا کنند.