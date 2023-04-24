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۴ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۹:۱۸

رئیس اورژانس مرکزی خبر داد؛

برخورد پورشه و پراید در اراک/ یک نفر جان باخت

برخورد پورشه و پراید در اراک/ یک نفر جان باخت

اراک- رئیس اورژانس مرکزی از برخورد مرگبار پورشه و پراید در اراک خبر داد و گفت: در این حادثه یک زن ۶۵ ساله به دلیل شدت جراحت جان باخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز ایران نژاد از برخورد یک دستگاه سواری پورشه و خودرو پراید در شهرک الهیه کلانشهر اراک و کشته و زخمی شدن شش نفر خبر داد.

رئیس اورژانس مرکزی اضافه کرد: پس از گزارش تلفنی برخورد دو خودرو در ساعت ۱۹:۳۵ در شهرک الهیه سه تیم اورژانس به محل حادثه اعزام شد و ۶ مصدوم حادثه پس از دریافت اقدامات تخصصی، به بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) اراک منتقل شدند.

وی افزود: یک خانم ۶۵ ساله با وجود انجام عملیات احیا و انتقال به بیمارستان ولیعصر (عج) به دلیل شدت جراحات وارده، جان خود را از دست داد.

کد مطلب 5761862

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