برخورد پورشه و پراید در اراک/ یک نفر جان باخت

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز ایران نژاد از برخورد یک دستگاه سواری پورشه و خودرو پراید در شهرک الهیه کلانشهر اراک و کشته و زخمی شدن شش نفر خبر داد.

رئیس اورژانس مرکزی اضافه کرد: پس از گزارش تلفنی برخورد دو خودرو در ساعت ۱۹:۳۵ در شهرک الهیه سه تیم اورژانس به محل حادثه اعزام شد و ۶ مصدوم حادثه پس از دریافت اقدامات تخصصی، به بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) اراک منتقل شدند.

وی افزود: یک خانم ۶۵ ساله با وجود انجام عملیات احیا و انتقال به بیمارستان ولیعصر (عج) به دلیل شدت جراحات وارده، جان خود را از دست داد.