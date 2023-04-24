به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محسن رسولیان معاون امور اقتصادی و سرمایه گذاری در خصوص پارکینگ‌های شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) گفت: پارکینگ شماره ۱ (پارکینگ ساعتی) در دو طبقه اماده پذیرش خودروهای مسافرین می‌باشد و ظرفیت پذیرش ۱۵۰۰ خودرو را داراست و به منظور دسترسی به پارکینگ شماره ۱ تنها کافیست از آسانسورها و یا سطوح شیبدار ترمنیال مسافری شماره ۱ استفاده کرد.

جانمایی این پارکینگ در طبقات زیرین ترمینال شماره ۱ است. هزینه استفاده از این پارکینگ به ازای هر ساعت برای شش ساعت اول ۵,۰۰۰ تومان و از ساعت هفتم به بعد ۱۰.۰۰۰ تومان است.

رسولیان افزود: همچنین ورودی این پارکینگ تا یک ساعت ۱۰.۰۰۰ تومان است و چون محاسبه هزینه این پارکینگ ساعتی است استفاده از پارکینگ شماره ۱ جهت بدرقه و استقبال از مسافرین پیشنهاد می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: پارکینگ مناسب برای پارک خودرو مسافرین پارکینگ شماره ۳ و ۴ (پارکینگ رو باز) با ظرفیت ۱۰ هزار خودرو در روبروی ترمینال مسافری شماره ۱ و جنب مجموعه هتل‌های فرودگاهی در دسترس است. استفاده از پارکینگ شماره ۳ و ۴ جهت توقف‌های چند روزه و هفتگی پیشنهاد می‌شود.

رسولیان تصریح کرد: هزینه استفاده از این پارکینگ‌ها برای ورودی تا یک ساعت، هرساعت توقف و هزینه توقف شبانه روزی به ترتیب ۲.۲۰۰, ۷۰۰۰ و ۴۰.۰۰۰ تومان می‌باشد. دسترسی به پارکینگ رو باز از طریق پل ارتباطی و نیز شاتل‌های فرودگاهی امکان پذیر است.

معاون امور اقتصادی و سرمایه گذاری با اشاره به اینکه علاوه بر این پارکینگ رو باز شماره ۲ با ظرفیت ۸۴۰ خودرو در مقابل پاسگاه پلیس راهور و پارکینگ رو باز شماره ۵ با ظرفیت ۱۲۰۰ خودرو در محدوده گمرک تجاری و ترمینال بار شهرفرودگاهی امام خمینی (ره) جانمایی شده است، افزود: هزینه استفاده از این پارکینگ‌ها برای ورودی تا یک ساعت توقف ۵.۰۰۰ تومان و برای هرساعت توقف بیشتر ۱.۵۰۰ تومان و توقف شبانه روزی شامل هزینه ۲۰.۰۰۰ تومانی می‌شود.

به گزارش دفتر ارتباطات، اطلاع رسانی و اموربین‌الملل وی در پایان افزود عمده استفاده از این پارکینگ جهت پارک خودروهای توقیف شده توسط نیروی انتظامی در سطح شهرفرودگاهی است که البته در زمان پیک سفرها امکان پارک خودروی شخصی در این پارکینگ نیز فراهم می‌شود، در صورت فعال شدن امکان پارک خودرو در این پارکینگ، شاتل‌های فرودگاهی اقدام به جابجایی بار و مسافر بین پارکینگ شماره ۲ و ترمینال مسافری می‌نمایند.