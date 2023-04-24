به گزارش خبرنگار مهر، امیر خواجه فرد رئیس سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع صبح امروز (دوشنبه ۴ اردیبهشت ماه) در نشست مشترک دانشجویان این دانشگاه، گفت: ما توانمندیهای در سازمان صنایع هوایی و هدف ما ارتقای توان رزم است.
وی با اشاره به جایگاه دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش ادامه داد: این دانشگاه مسئول پرورش فرماندهان آینده است و ما اگر بخواهیم فرماندهان آینده ارتش را از نزدیک ببینیم باید به این دانشگاه سر بزنیم.
رئیس سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع ادامه داد: سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع در همه عرصههای هوایی صنایع مختلفی را دارد که در راستای ارتقای توان بازدارندگی کشور تلاش میکند.
امیر خواجه فرد هدف سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع را رهگیری تهدیدات دور ایستا، و پشتیبانی از صنایع هوایی دانست و گفت: در این راستا در عرصه ساخت پهپادها و پرندههای با سرنشین و بال ثابت و متحرک اقدامات بسیار خوبی را انجام دادهایم.
وی گفت: بسیاری از کشورها با خرید پیشرفتهترین تجهیزات و جنگندهها نیاز خود را تأمین میکنند اما ما در تهیه این تجهیزات به دلیل تحریم و فشارها با محدودیتها و فشارهای گستردهای روبرو هستیم به همین دلیل به سمت بازآماد و نگهداری و بازسازی تجهیزاتی که در دوران جنگ آسیب دیده بودند رفتیم. به عنوان مثال همه بالگردهایی که در جنگ آسیب دیده بودند را بازسازی کردیم و بعد از آن به سمت تولید بالگردها و جنگندههای بومی رفتیم.
رئیس سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع تولید پهپاد را یکی دیگر از اقدامات این سازمان اعلام کرد و گفت: بعد از آغاز جنگ اوکراین روسها به ما مراجعه کردند و از ما پرسیدند که چگونه ناوگان هوایی خود را آماده نگه داشتهایم، این مراجعه اهمیت و بزرگی کار سازمان صنایع هوایی را نشان داد که با وجود تحریمهای گسترده توانستهایم ناوگان بالگردی، تجاری و جنگندههای خود را آماده به کار نگه داریم.
امیر خواجه فرد در ادامه با اشاره به برخی محصولات از جمله جنگنده کوثر، صاعقه، بالگرد صبا، هواپیمایی، موتور، بدنه و پرندههای با سرنشین و موشکهای کروز گفت: دشمنان بر پیشرفت هوایی کشور ما اعتراف کردهاند و در یک مقاله علمی جنگنده کوثر را با اف ۳۵ مقایسه کرده و اعلام کرده بودند که جنگنده کوثر از قابلیتهای بسیاری زیادی برخوردار است.
وی پیشرفتهای کشور در عرصه هوایی را نشانه بلوغ صنعت هوایی کشور دانست و گفت: همه نیروهای ما از زمینی، هوایی، پدافند و دریایی پهپاد دارند و پهپادهای ما در میدان رزمایشهای مختلف و میدان رزم واقعی محک خورده و توانمندی و قابلیتهای بسیاری منحصر به فرد خود را اثبات کردهاند. یکی از دلایلی هم که در دنیا به سمت پهپادهای ما تقابل وجود دارد همین است.
رئیس سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع با تاکید بر اهمیت تجهیز نیروهای مسلح با تجهیزات بومی گفت: ما در ابتدا برای خرید تجهیزات اقدام کردیم اما به دلیل تحریم موفق به این مهم نشدیم اما امروز به توانی رسیدهایم که درخواستهای متعددی برای خرید و همکاری از کشورهای مختلف دریافت کردهایم.
امیر خواجه فرد باور و اعتماد به توان و دانش داخلی را بسیار مهم دانست و گفت: متأسفانه در جامعه ما هنوز هم اعتماد به تولیدات داخلی پایین است؛ اما درخواستهای متعددی که برای خرید تجهیزات و پرندهای بدون سرنشین و با سرنشین نشانه جایگاه بالای این توان دارد پس باید توان داخلی را افزایش و باورهای خود را ارتقا دهیم.
وی عملیات ترکیبی را یکی دیگر از اولویتهای اصلی صنایع دفاعی کشور دانست و گفت: ما باید بتوانیم در عرصه هوایی، دریایی، پدافند و زمینی بر توان اجرای عملیات ترکیبی خود بیفزاییم تا توان بازدارندگی کشور بیش از پیش افزایش یابد.
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