بازگشت ۱۰۴ واحد صنعتی راکد به چرخه تولید در خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا فلاح ظهر امروز دوشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای بیان کرد: از این تعداد واحد صنعتی راکد ۶۶ واحد در داخل شهرک صنعتی خوزستان و ۳۸ واحد در خارج از شهرک‌ها بوده است.

وی با اشاره به اینکه ۳۷۶ واحد صنعتی راکد در خوزستان بوده است، اظهار کرد: از این تعداد ۲۹۷ واحد مربوط به داخل شهرک‌های صنعتی و ۷۹ واحد خارج از شهرک‌ها مستقر هستند.

مدیر کل صمت خوزستان ادامه داد: یکی از اهداف دولت سیزدهم برگشت واحدهای تولیدی راکد با ظرفیت فعالیت دوباره به چرخه تولید است که رهبر معظم انقلاب هر سال به موضوع تقویت بخش تولید تاکید دارند.

فلاح افزود: در ادامه مسیر برگشت واحدهای راکد به چرخه تولید همکاری شبکه بانکی و دیگر دستگاه‌های مرتبط ضروری است تا با حمایت از بخش تولید و تأمین تسهیلات، رشد تولید محقق شود.

مدیرکل صمت خوزستان ادامه داد: به منظور تأمین منابع مالی این پروژه‌ها، آمایش صنایع در دست ساخت استان انجام و فرآیند تأمین منابع مورد نیاز این واحدها با هدف شتاب در پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها در حال پیگیری است.