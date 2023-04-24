۷۰ درصد سفرها در تهران شغلی، آموزشی و ۳۰ درصد برای تفریح است

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران اخباری معاون توسعه حمل و نقل پاک و آموزش سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر تهران در سی و هشتمین جلسه شورای هماهنگی معاونان حمل و نقل و ترافیک شهرداری‌های مناطق ۲۲ گانه اعلام کرد: ما در حوزه توسعه حمل و نقل پاک به دنبال استفاده بیشتر شهروندان از «میکرو موبیلیتی‌ها» هستیم که شامل دوچرخه، موتور برقی و اسکوتر است و به موازات آن، توسعه پیاده‌راه‌ها و پیاده‌روی را نیز در دستور کار داریم.

وی با اشاره به اینکه کل سفرهای روزانه شهر تهران، حدود ۲۰ میلیون سفر است که حدود ۲۰ درصد این سفرها زیر ۵ کیلومتر است و تمرکز اصلی ما مدیریت سفرهای کوتاه است که قابلیت انجام با دوچرخه، موتور برقی، اسکوتر و پیاده‌روی را دارند، اظهار کرد: در بررسی اهداف سفرهای کوتاه‌مدت، مشخص شد که ۴۱ درصد این سفرها شغلی، ۲۹ درصد آموزشی، ۱۶ درصد برای خرید و ۱۴ درصد تفریحی هستند، ضمن اینکه ۴۰ درصد این سفرها با خودروی شخصی و مابقی با سایر مُدهای حمل و نقلی انجام می‌شوند.

اخباری با بیان اینکه آموزش در حوزه ترافیک به عنوان تکلیفی مهم شامل دو محور «آموزش شهروندی» و «مشارکت‌های مردمی و امور ترویجی» است، تصریح کرد: آموزش، یکی از سه رکن مثلث مدیریت ترافیک است و نهادینه کردن مفاهیم ایمنی ترافیک و کاهش تصادفات و نیز برگزاری دوره‌ها و برنامه‌های آموزشی و فرهنگی از جمله آموزواره فصلی حرکت از جمله برنامه‌های ما در این حوزه است.

معاون توسعه حمل و نقل پاک و آموزش سازمان حمل و نقل و ترافیک با تأکید بر موضوع آموزش و اهمیت و ضرورت به حداقل رساندن و حذف رفتارهای نادرست ترافیکی با استفاده از فرصت‌های ترویجی و تبلیغی و اجرای برنامه‌های میدانی، خاطرنشان کرد: دست‌یابی به توسعه اجتماعی و فرهنگی با جلب مشارکت‌های مردمی و استفاده از ظرفیت سازمان‌های دولتی و غیر دولتی (سمن‌ها) از جمله اهداف و برنامه‌هایی است که در دستور کار داریم.