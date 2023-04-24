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۴ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۵:۱۴

دادستان قزوین خبر داد؛

بیش از ۱۳۰ تن چوب قاچاق کشف و ضبط شد/ توقیف ۴۰ دستگاه ماینر

بیش از ۱۳۰ تن چوب قاچاق کشف و ضبط شد/ توقیف ۴۰ دستگاه ماینر

قزوین- دادستان عمومی و انقلاب قزوین از کشف و ضبط بیش از ۱۳۰ تن چوب قاچاق در مراکز نگهداری و دپوی چوب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین رجبی در تشریح این خبر گفت: استان قزوین در مسیر ارتباطی ۱۱ استان قرار دارد و از این حیث عبور کالاهای قاچاق از محورهای مواصلاتی استان محتمل است و به همین خاطر مبارزه با پدیده شوم قاچاق کالا و ارز همواره یکی از اولویت‌های دستگاه قضائی و انتظامی استان است.

وی افزود: در طی سال طرح‌های مختلفی در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز با محوریت دستگاه قضائی و مشارکت سایر دستگاه‌ها در استان برنامه ریزی می‌شود و در همین جهت طرح بازدید از انبارهای دپوی کالا با اولویت مبارزه با قاچاق چوب و فرآورده‌های جنگلی اجرایی شد.

این مقام قضائی استان در ادامه بیان داشت: در راستای اجرای طرح موصوف با حضور همکاران قضائی و پلیس اقتصادی استان از تمامی مراکز نگهداری و چوب بازدید به عمل آمد و در مجموع بیش از ۱۳۰ تن انواع چوب قاچاق کشف و ضبط شد و در کالاهای مکشوفه در اختیار اداره کل منابع طبیعی استان قرار گرفت و برای متخلفین نیز پرونده تشکیل شد.

رجبی اعلام داشت: همچنین بر اساس اخبار و گزارشات واصله و طی دو عملیات پلیسی در محورهای مواصلاتی استان دو دستگاه خودروی سواری متوقف و در مجموع ۴۰ دستگاه استخراج ارز دیجیتال (ماینر) به ارزش ۳۷ میلیارد ریال کشف و متهمین دستگیر شدند و برای آنها پرونده تعزیراتی تشکیل شد.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: اثرات سو پدیده قاچاق بر جامعه و بخش‌های مختلف بخصوص تولید داخلی بسیار است و این موضوع نیازمند مبارزه همه جانبه است و نقش مردم نیز بسیار حائز اهمیت بوده و بدون شک رویکرد دستگاه قضائی با قاچاقچیان کالاهای مختلف برخورد بدون اغماض است. البته نباید از اقدامات پیشگیرانه در راستای کاهش قاچاق غافل شد و در این راستا نیز دستگاه‌های متولی امر فرهنگ می‌بایست برنامه محور عمل کنند تا پدیده قاچاق از سوی جامعه نهی شود.

کد مطلب 5762281

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