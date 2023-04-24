اعلام جزئیات ثبت نام ریاست انتخابات هیات فوتبال تهران

به گزارش خبرنگار مهر، پس از کنار رفتن حبیب الله شیرازی از ریاست هیات فوتبال استان تهران، احمدرضا براتی به جای او به عنوان سرپرست این هیات انتخاب شد.

به گفته براتی، ثبت نام از نامزدهای تصدی ریاست هیات فوتبال از روز شنبه هفته آینده آغاز می‌شود و به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت.

براتی گفت: اطلاعیه ثبت نام از نامزدهای پست ریاست هیات فوتبال استان تهران در روزنامه ایران ورزشی فردا سه شنبه ۵ اردیبهشت و همچنین در سایت هیات فوتبال منتشر می‌شود. ثبت نام از نامزدهای تصدی ریاست هیات فوتبال استان تهران از روز شنبه ۹ اردیبهشت تا روز شنبه ۱۶ اردیبهشت از ساعت ۹ صبح الی ۱۶ در محل دبیرخانه مجمع واقع در ساختمان هیات فوتبال انجام خواهد شد. از کلیه داوطلبین واجد شرایط دعوت می‌شود با ارایه مدارک مورد نیاز در مهلت تعیین شده جهت ثبت نام مراجعه نمایند.

وی افزود: قصد داریم به منظور تعیین تکلیف سریع‌تر وضعیت هیات فوتبال، این انتخابات را وفق مقررات و تحت نظر فدراسیون فوتبال در اسرع وقت برگزار کنیم.