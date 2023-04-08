جدایی شیرازی از هیات فوتبال تهران بعد از ۱۶ سال/ براتی سرپرست شد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال امروز شنبه در محل کمپ تیم‌های ملی برگزار شد. یکی از مهمترین خروجی‌های این نشست، کنار رفتن حبیب الله شیرازی رئیس هیأت فوتبال استان تهران بود.

احسان اصولی سخنگوی فدراسیون فوتبال در پایان نشست امروز در جمع خبرنگاران اعلام کرد که شیرازی از سمتش استعفا داده و هیأت رئیسه با آن موافقت کرده است.

به گفته اصولی، احمدرضا براتی دیگر عضو هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال به عنوان سرپرست جدید هیأت فوتبال تهران انتخاب شده و حکمش را هم دریافت کرده است.

شیرازی حدود ۱۶ سال رئیس هیأت فوتبال استان تهران بود و بارها به واسطه اتفاقات مختلف خبرساز می‌شد. فعالیت خانوادگی و نزدیکان شیرازی در هیأت فوتبال از آخرین مواردی بود که جنجال زیادی به پا کرد و به نظر می‌رسد برکناری او هم از همینجا نهایی شد.