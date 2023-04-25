به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام کرمی با اشاره به فرار مالیاتی برخی از صنوف و از جمله پزشکان، اظهار کرد: طی ماه‌های گذشته گزارشاتی از سوی برخی از شهروندان مبنی بر تخلفات برخی از پزشکان دریافت شد.

وی ادامه داد: طبق این گزارشات برخی از پزشکان به جای استفاده از کارتخوان از بیماران می‌خواهند که هزینه‌های ویزیت را به نام نزدیکانشان جابجا کنند.

دادستان کرمانشاه با بیان اینکه شناسایی و رصد این پزشکان در دستور کار قرار گرفته، افزود: در این راستا با رصد پلیس امنیت اقتصادی استان اخیراً یکی از این پزشکان متخلف شناسایی شد.

وی از ارجاع پرونده این پزشک به دستگاه قضائی استان خبر داد و گفت: پرونده این پزشک در شعبه پنجم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه رسیدگی شد.

کرمی تاکید کرد: در حال حاضر کیفرخواست این پزشک متخلف صادر و پرونده‌اش به دادگاه ارجاع شده است.

وی در پایان به سایر پزشکان و صنوف متخلف که فرار مالیاتی دارند، هشدار داد که مورد رصد و شناسایی قرار گرفته و پرونده آنها به دستگاه قضائی ارجاع داده می‌شود.