  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۵ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۲۲:۱۴

تجلیل از برترین‌های کنکور در مهرستان

تجلیل از برترین‌های کنکور در مهرستان

مهرستان- در مراسمی از برترین‌های کنکور ۱۴۰۱ شهرستان مهرستان، تجلیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز سه شنبه و طی مراسمی، از ۱۲۰ نفر شرکت کننده برتر کنکور ۱۴۰۱، مهرستان تجلیل شد.

مدیر آموزش و پرورش مهرستان در این مراسم که با حضور جمعی از دانش آموزان، خانواده‌ها، مسئولان و اقشار مختلف مردم برگزار شد، ضمن تبریک به برترین‌های کنکور این شهرستان، گفت: تحول فرهنگ جامعه، از دانشگاه شروع می‌شود و بر این اساس دانشگاه کانون تحویل فرهنگ در اجتماع است.

میردوست خاشی، افزود: تعداد قبول شدگان کنکور ۱۴۰۱ مهرستان نسبت به سال گذشته، افزایش چشم گیری داشته و قبول شدگان در رشته پزشکی نوید تازه برای منطقه مهرستان خواهد داشت.

خاشی بیان کرد: تلاش دبیران و خانواده‌های دانش آموزان موجب شده تا امسال شاهد پذیرش دانشجو از مهرستان در رشته‌های پزشکی باشیم.

وی ادامه داد: یکی از سیره‌های اخلاقی پدرانمان این بود که بچه‌هایشان را برای تحصیل می‌فرستادند و حمایت می‌کردند، عشقشان تحصیل بچه‌هایشان بود، پس ما نیز قدردان زحمت‌هایشان باشیم.

کد مطلب 5763447

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • امیر IR ۲۱:۲۰ - ۱۴۰۲/۰۲/۰۷
      0 0
      پاسخ
      لطفا فیلم هایی که اون شب تجلیل گرفته شد را پخش کنید

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها