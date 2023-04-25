به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز سه شنبه و طی مراسمی، از ۱۲۰ نفر شرکت کننده برتر کنکور ۱۴۰۱، مهرستان تجلیل شد.

مدیر آموزش و پرورش مهرستان در این مراسم که با حضور جمعی از دانش آموزان، خانواده‌ها، مسئولان و اقشار مختلف مردم برگزار شد، ضمن تبریک به برترین‌های کنکور این شهرستان، گفت: تحول فرهنگ جامعه، از دانشگاه شروع می‌شود و بر این اساس دانشگاه کانون تحویل فرهنگ در اجتماع است.

میردوست خاشی، افزود: تعداد قبول شدگان کنکور ۱۴۰۱ مهرستان نسبت به سال گذشته، افزایش چشم گیری داشته و قبول شدگان در رشته پزشکی نوید تازه برای منطقه مهرستان خواهد داشت.

خاشی بیان کرد: تلاش دبیران و خانواده‌های دانش آموزان موجب شده تا امسال شاهد پذیرش دانشجو از مهرستان در رشته‌های پزشکی باشیم.

وی ادامه داد: یکی از سیره‌های اخلاقی پدرانمان این بود که بچه‌هایشان را برای تحصیل می‌فرستادند و حمایت می‌کردند، عشقشان تحصیل بچه‌هایشان بود، پس ما نیز قدردان زحمت‌هایشان باشیم.