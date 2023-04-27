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۷ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۲:۳۰

معاون آموزش و پرورش لرستان:

محفل انس با قرآن با حضور ۷۰۰ دانش‌آموز در خرم‌آباد برگزار شد

محفل انس با قرآن با حضور ۷۰۰ دانش‌آموز در خرم‌آباد برگزار شد

خرم‌آباد- معاون اداره کل آموزش و پرورش لرستان گفت: محفل انس با قرآن با حضور ۷۰۰ دانش‌آموز دختر و پسر در خرم‌آباد برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رسولی امروز پنج شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: با مشارکت ۷۰۰ دانش آموز دختر و پسر متوسطه اول و دوم ناحیه یک شهرستان خرم آباد در حسینیه عاشقان ثارالله با شکوه خاصی محفل انس با قرآن برگزار شد.

وی گفت: در این محفل نورانی با ذکر اهمیت انس با قرآن و ایجاد آرامش در دل‌ها بر لزوم ارتباط با قرآن و برگزاری محافل انس با قرآن در مدارس تاکید شد.

معاون اداره کل آموزش و پرورش لرستان، افزود: تلاوت قرآن توسط قاری روشندل ممتاز بین المللی «محمد بهرامی»، شعر خوانی و اهدای جوایز به فرزندان شهدا از دیگر برنامه‌های این محفل نورانی انس با قرآن بود.

رسولی، گفت: در این محفل انس با قرآن استاد «علیرضا رضایی» رتبه اول مسابقات بین المللی ایران به یاد ۱۱۰۰ شهدای دانش آموز و فرهنگی آموزش و پرورش استان لرستان حضور داشت.

کد مطلب 5764838

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