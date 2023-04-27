تقویت توان نظامی مقاومت فلسطین/آزمایش موشکی در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفلسطین الیوم، منابع محلی در فلسطین اعلام کردند که نیروهای مقاومت یک آزمایش موشکی جدید در آسمان نوار غزه انجام دادند.

این منابع تاکید کردند که موشک مذکور به سمت دریا شلیک شده و صدای این آزمایش موشکی در شهر غزه به گوش رسیده است.

آنها ادامه دادند که آزمایش‌های موشکی نیروهای مقاومت فلسطین در راستای تقویت آمادگی نظامی این نیروها انجام می‌شود.

نیروهای مقاومت در حالی این آزمایش موشکی را انجام می‌دهند که امروز روزنامه عبری زبان اسرائیل الیوم گزارش داد که ذخایر تسلیحاتی آمریکا در بزرگترین انبار نظامی اراضی اشغالی در حال خالی شدن است.

در این گزارش آمده است: موجودی این انبار تسلیحاتی رو به اتمام است و مقامات نظامی ارتش اسرائیل نسبت به تأثیرگذاری این مسأله بر نبردهای آتی نگران هستند.

بر اساس این گزارش، در انبار مذکور، موشک‌ها و سلاح‌هایی قرار دارد که طی دوره اخیر به دلایل مختلف از جمله جنگ اوکراین، تعداد آنها به شدت کاهش یافته است.

روزنامه اسرائیل الیوم به نقل از منابع امنیتی رژیم صهیونیستی نوشت: توافقات محرمانه‌ای وجود دارد که به ارتش اسرائیل اجازه می‌دهد در شرایط اضطراری نظامی، مانند جنگ اکتبر ۱۹۷۳ از این سلاح‌ها استفاده کند.

گروه‌های مقاومت فلسطین روز گذشته با هشدار به رژیم صهیونیستی تاکید کردند که دشمن صهیونیستی با ادامه جنایات علیه مسجد الاقصی و تعرض به مصلای باب الرحمه با آتش بازی می‌کند.

این گروه‌ها پس از پایان نشست دوره‌ای خود در شهر غزه بیان کردند که عملیات‌های مقاومتی قهرمانانه در کرانه باختری و قدس ضعف و سستی رژیم موقت صهیونیستی در برابر ملت مبارز و مجاهد فلسطین را نمایان ساخت و قدرت این ملت برای شکست طرح‌های شوم دشمن را ثابت کرد.

این گروه‌ها تاکید کردند که تهدیدات دشمن به ازسرگیری سیاست ترور رهبران مقاومت هرگز نمی‌تواند به بهبود وجهه تخریب شده و جایگاه این رژیم که مقاومت آن را در هم شکسته، کمکی بکند و پاسخی که انتظار این رژیم را می‌کشد بسیار سخت و کوبنده خواهد بود.