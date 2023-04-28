به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین اشتری صبح جمعه در جلسه با خیران سلامت با اشاره به لزوم توجه به حوزه سلامت در برنامه هفتم توسعه کشور، اظهار داشت: لازم است بانک اطلاعاتی از سلامتی مردم ایران تهیه شود.

وی خاطرنشان کرد: تلاش ما بر این است که در نشست و جلسات با سران قوا و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حوزه ارتقای سلامت و رفع چالش‌های سلامت گام برداریم.

مشاور عالی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در امور انتظامی و امنیتی، سلامت و امنیت را دو نعمت بزرگ در هر جامعه دانست و گفت: امنیت ایران در مقایسه با کشورهای همجوار بیشتر است.

سردار اشتری با بیان اینکه اصفهان همواره در حوزه امور خیریه در سطح کشور پیشتاز بوده است، افزود: فاصله‌ای بین خیران و حوزه سلامت وجود ندارد و بیشترین کمک را در امور خیریه از سوی مردم اصفهان داشتیم.

وی با بیان اینکه با سرمایه گذاری در حوزه پیشگیری می‌توان مسیر موفقیت را به سرعت طی کرد، ادامه داد: تمامی دستگاه‌ها به طور جدی باید در عرصه پیشگیری ورود کنند.

تمدن اصفهان تحت شعاع جاری بودن آب است

در ادامه این جلسه محمدرضا جان نثاری، معاون سیاسی و امنیتی استاندار اصفهان با بیان اینکه اصفهان تمدن صدها ساله دارد، اظهار داشت: تکلیف داریم اصفهان را همانگونه که هست حفظ و نگهداری کنیم.

معاون سیاسی امنیتی استانداری اصفهان اضافه کرد: تسهیل امور برای انجام کار خیر و باز کردن مسیر و فراهم کردن بستر لازم و برداشتن موانع و پیشگیری از سنگ اندازی باعث می‌شود مردم خود به سمت کار خیر حرکت کنند.

فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر سلامت ایجاد شود

همچنین شاهین شیرانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در این جلسه ابراز داشت: باید امر به معروف و نهی از منکر سلامت را ایجاد و ارتقا داد و از ظرفیت خیران سلامت در این امر بهره برد.

وی با بیان اینکه انتظار ما از خیران تنها کمک مالی نیست بلکه نیاز به فرهنگ سازی کار خیر است، تصریح کرد: ورود خیران سلامت به عرصه بهداشت و پیشگیری از بیماری‌ها یک امر ضروری است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان افزود: امروز سه عامل مرگ و میر در دنیا، کشور و اصفهان از جمله بیماری‌های قلبی و عروقی، حوادث ترافیکی و سرطان قابل پیشگیری است.

وی همچنین از بانوان خواست که با کاهش نمک و روغن از غذاهای خانگی و حذف نوشابه و چیپس و پفک در مصرف روزانه به کاهش ساخت آی سی یو و بار این بیماری‌ها کمک کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تأمین سلامت و امنیت را دو وظیفه اصلی حاکمیت دانست و گفت: افزایش ۲۵ سال به عمر مردم پس از انقلاب از دستاوردهای پیروزی جمهوری اسلامی ایران است و با انجام غربالگری بخوبی توانستیم آمار بیماری‌های همچون سرطان گوارش و تعداد معلولان ذهنی را کاهش دهیم و برای کاهش بیماری‌ها نیازمند ورود جدی خیران سلامت به حوزه بهداشت هستیم.

به گزارش مهر، در این نشست رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از سردار اشتری مشاور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در امور انتظامی و امنیتی تقدیر کرد.

همچنین از کتاب تألیف شده در حوزه خیران سلامت رونمایی و از تمام انجمن‌های خیریه‌ای تقدیر شد.