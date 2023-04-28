۱۰میلیون متر مکعب آب سد مهاباد به دریاچه ارومیه رهاسازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا جهین در این زمینه افزود: نظر به تأمین بخشی از نیازهای زیست محیطی دریاچه ارومیه و همچنین بر اساس برنامه ابلاغی از سوی شرکت مدیریت منابع آب ایران، مرحله نخست عملیات رهاسازی آب از سد مهاباد به میزان ۱۰ میلیون متر مکعب و با حداکثر دبی مطمئن تا پایان اردیبهشت ماه آغاز شد.

وی ادامه داد: جهت پیشگیری از بروز حوادث احتمالی به واسطه رهاسازی و تشدید جریان آب در مسیر رودخانه مهاباد، از عموم مردم منطقه و شهروندان درخواست می‌شود در زمان رهاسازی و پس از آن از نزدیک شدن به حریم و بستر رودخانه مهاباد اکیداً خودداری و موارد ایمنی را رعایت کنند.

مدیر منابع آب مهاباد ادامه داد: همچنین به جهت اهمیت رهاسازی آب به پیکره دریاچه ارومیه بهره‌برداران از برداشت سهم آب دریاچه در طول مسیر برای مصارف کشاورزی خودداری کنند که در این خصوص اطلاع‌رسانی‌های لازم در سطح میادین شهر و روستاها انجام گرفت.