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۹ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۹:۰۴

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گیلان خبر داد؛

توزیع ۳۱ هزار تن انواع کود شیمیایی در گیلان

توزیع ۳۱ هزار تن انواع کود شیمیایی در گیلان

رشت - مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گیلان از توزیع ۳۱ هزار تن انواع کود شیمیایی در استان خبر داد و گفت: مشکلی در تأمین نهاده‌های کشاورزی در گیلان وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن همتی شامگاه جمعه در گفتگو با بخش خبر شبکه باران، اظهار کرد: تأمین نهاده‌های کشاورزی در اولویت قرار دارد.

وی از توزیع ۳۱ هزار تن انواع کود شیمیایی در گیلان خبر داد و افزود: این میزان نهاده و کود شیمیایی از طریق کارگزاری‌ها در شهرستان‌ها به کشاورزان داده می‌شود.

همتی با بیان اینکه قرارگیری برنج در سبد کالای استراتژیک قیمت نهاده‌های کشاورزی را کاهش داد، گفت: خارج شدن برنج از سبد کالاهای استراتژیک، در قیمت کود شیمیایی و نهاده‌های کشاورزی تأثیر مستقیم گذاشته بود که با قرارگیری مجدد این محصول در سبد کالاهای اساسی و استراتژیک، منجر به کاهش قیمت نهاده‌ها شد.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گیلان با اشاره به اینکه در تأمین کود شیمیایی هیچ مشکلی وجود ندارد، اضافه کرد: کود شیمیایی و نهاده‌های کشاورزی به اندازه کافی در کارگزاری‌ها و انبارهای روستایی موجود است و هیچ جای نگرانی از این بابت نیست.

وی، مشکل اینترنت را دلیل بر کندی عملکرد سامانه ارائه خدمات کود شیمیایی دانست و افزود: مشکلات اینترنتی در بسیاری از روستاهای گیلان سبب شده تا روند خدمات رسانی در مراکز خدمات جهاد کشاورزی کُند باشد.

کد مطلب 5765909

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