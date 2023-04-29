بازدید استاندار از محل سانحه آتش سوزی ایستگاه پمپاژ سد ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرام نیا استاندار ایلام، صبح امروز شنبه ۹ اردیبهشت ماه از محل سانحه آتش سوزی ایستگاه چهار پمپاژ سد ایلام بازدید کرد.

این ایستگاه که کار انتقال آب از سد به تصفیه خانه شهر ایلام را انجام می‌دهد، صبح امروز به دلیل اتصال برق دچار سانحه آتش سوزی شد.

در پی این سانحه تابلوهای راه انداز به تعداد ۴ دستگاه به صورت کامل دچار حریق شدند.

استاندار ایلام در جریان این بازدید گفت: در حال حاضر از طریق دو دستگاه پمپ این ایستگاه و با ظرفیت ۲۵۰ لیتر، آب مورد نیاز پمپاژ می‌شود و هر چه سریع‌تر باید هماهنگی لازم در جهت جایگزینی ۴ تابلوی راه انداز که دچار حریق شدند، صورت گیرد.