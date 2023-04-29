به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس۲۴، همزمان با تلاش پاریس برای مقابله با ازدحام جمعیت در زندان‌های این کشور، براساس اعداد و ارقام وزارت دادگستری فرانسه، زندان‌های این کشور در ابتدای ماه جاری، رکورد تازه‌ای را از حیث تعداد زندانیان شکستند.

براساس آمار، در نخستین روز ماه آوریل، زندان‌های فرانسه که در مجموع برای نگه داشتن تنها ۶۰هزار و ۸۹۹ نفر تجهیز شده‌اند، ۷۳هزار و ۸۰ زندانی را در خود جای داده بودند و این یعنی شمار زندانیان زندان‌های این کشور از ۱۰۰درصد ظرفیت تجاوز کرده و به ۱۲۰درصد رسیده است.

پرون میسوفه، یکی از مقامات دیده‌بان بین‌المللی نظارت بر زندان‌ها، گفته که شرایط زندان‌های فرانسه هر ماه وخیم‌تر می‌شود.

دادگاه حقوق بشر اروپا در اوایل سال ۲۰۲۰ فرانسه را به‌دلیل آسیب‌های وارده به زندانیان این کشور، به پرداخت هزاران یورو جریمه محکوم کرد.