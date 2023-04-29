مسمومیت ۶ نفر در یک عروسی در اسدآباد/ یک نفر فوت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد هادی کبیر اظهار کرد: ۶ نفر از خویشاوندان که در یک مراسم عروسی حضور داشتند شب گذشته در یک اتاق به اتفاق خوابیدهاند که صبح امروز (شنبه) با توجه به نامساعد بودن حالشان به بیمارستان انتقال داده میشوند.
وی افزود: به محض انتقال این بیماران به بیمارستان متأسفانه یک نفر از این بیماران فوت کرد.
مدیر بیمارستان قائم (عج) اسدآباد خاطرنشان کرد: هم اکنون دو نفر از بیماران زیر دستگاه بوده و سه نفر از آنان هم با توجه به مساعد بودن حالشان تا یک یا دو ساعت آینده مرخص خواهند شد.
هادی کبیر تصریح کرد: علت اولیه طبق بررسیهای انجام شده مسمومیت با مونواکسید کربن بوده است. وی اضافه کرد: برای اطمینان خاطر آزمایشات بیشتر به منظور علت مسمومیت در دست بررسی است.
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