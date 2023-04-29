اجرای طرح جذب جانبازان مدافع حرم، امنیت و مرز «یاران سلیمانی»

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر ماندگار فرد، با اشاره به برگزاری دومین نشست ستاد در این خصوص گفت: ورزش جانبازان و معلولین در ایران پس از انقلاب اسلامی شکل گرفت اما رونق اصلی آن با آغاز جنگ و پیوستن جانبازان به جرگه ورزش جانبازان و معلولین صورت گرفت.

ماندگار فرد افزود: این جانبازان عزیز با روحیه ای مثال زدنی و عرق ملی توانستند افتخارات زیادی برای کشورمان به ارمغان بیاورند و دستاورهای بزرگی کسب کنند. اما با گذر زمان و عبور این عزیزان از محدوده سنی ورزش قهرمانی، به مرور شاهد کاهش حضور این قشر در تیم های ملی و عرصه قهرمانی بودیم.

دبیر ستاد طرح " یاران سلیمانی" تصریح کرد: متاسفانه در جذب جانبازان جدید و جوان که در عرصه های مختلف اعم از دفاع از حرم، امنیت کشور و مرزها به درجه رفیع جانبازی نائل می شوند، غفلتهایی صورت گرفته که با تشکیل این ستاد و نیز به کار گیری از ظرفیت های موجود، در صدد رفع آن هستیم.

وی گفت: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری پیرامون جذب جانبازان عزیز و نیز تاثیر مثبت حضور این عزیزان در عرصه ورزش قهرمانی که در بعد فرهنگی، اعتقادی و ایجاد روحیه مضاعف برای سایر ورزشکاران بسیار موثر خواهد بود، کمیته ملی پارالمپیک از دوسال پیش با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح، اقدامات اولیه طرح جذب جانبازان جوان را آغاز کرد که در نهایت این طرح با نام "یاران سلیمانی" به مرحله اجرا رسید.

ماندگار فرد افزود: اولین نشست از ستاد این طرح اسفند ماه سال پیش برگزار شد و تقسیم وظایف برای متولیان و نیز سازمانها و نهادهای ذیربط که با ورزش جانبازان و معلولین ارتباط دارند، صورت گرفت. در این خصوص می توان به حضور تربیت بدنی بنیاد شهید و امور ایثارگران، ستاد کل نیروهای مسلح، تربیت بدنی ستاد کل نیروهای مسلح، تربیت بدنی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تربیت بدنی فراجا، تربیت بدنی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تربیت بدنی سازمان بسیج مستضعفین، فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین و نابینایان و کم بینایان و سایر فدراسیون های همکار با کمیته ملی پارالمپیک، در این ستاد اشاره کرد.

وی تصریح کرد: برای هر یک از اعضای ستاد که به آنها اشاره شد، وظایفی در نظر گرفته شده است؛ از جمله راه اندازی و تقویت هیات های جانبازان در سازمانها و نهادهای ذیربط، انجام اقدامات مشترک بین اعضای ستاد و انجام حمایت های لازم از یکدیگر. همچنین در دومین نشست این ستاد که اخیرا برگزار شد گزارشی از اقدامات انجام شده طی این مدت ارائه شد و مقرر گردید که نشست مشترک بین اعضای ستاد به صورت ماهانه برگزار شود.

دبیر ستاد طرح " یاران سلیمانی" اضافه کرد: از مصوبات نشست دوم این ستاد می توان به برگزاری مسابقات تیراندازی اشاره کرد که در آذر ماه سال جاری توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران و با همکاری فدراسیو ن ورزش های جانبازان و معلولین و با حضور ورزشکاران جانباز جوان برگزار خواهد شد.

ماندگار فرد گفت: از همین جا از کلیه جانبازان عزیز و جوان دعوت می شود که با مراجعه به مراکز بنیاد شهید استانهای محل سکونت خود نسبت به ثبت نام اولیه در این مسابقات اقدام نمایند. همچنین در گام بعدی پیش بینی شده که در پایان سال جاری و با هماهنگی نیروهای مسلح جشنواره ورزشی ویژه جانبازان جوان برگزار شود.

وی در پایان خاطر نشان کرد: با توجه به لزوم اقدام هماهنگ در سراسر کشور در خصوص این طرح، کلیه سازمانها و نهادهای ذیربط دستورالعملهای لازم را به نمایندگی های استانی خود ابلاغ و پیشرفت امور را پیگیری خواهند کرد.