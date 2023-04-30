کارت قرمز مجلس به فاطمی امین/ صمت در انتظار وزیر بعدی

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی تقاضای استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت امروز در دستورکار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. تا کنون نمایندگان یک مرتبه نسبت به استیضاح وزیر صمت اقدام کرده‌اند ولی در نوبت قبل استیضاح رأی نیاورد.

محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور، به جای رئیسی برای دفاع از فاطمی امین در صحن حاضر شده است. موضوعی که مورد انتقاد یکی از نماینده‌ها قرار گرفت و محمدباقر قالیباف در جواب این انتقاد گفت: عدم حضور رئیس جمهور در جلسه استیضاح وزیر صمت به معنای بی توجهی به مجلس است که بنده باید بگویم اینگونه نیست. رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در آئین نامه داخلی مجلس هیچ گونه الزامی برای حضور رئیس جمهور در این جلسه نیست و رئیس جمهور می‌تواند در این جلسات تشریف بیاورد یا نیاورد.

سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی، سید صولت مرتضوی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در این جلسه فاطمی امین را همراهی کردند.

موافقان استیضاح وزیر صمت چه گفتند؟

در ابتدای جلسه، موافقان استیضاح پشت تریبون قرار گرفتند و از دلایل خود برای استیضاح وزیر صمت و ناکارآمدی‌های فاطمی امین بر این وزارتخانه گفتند.

روح الله حضرت پور، نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی: ما امروز وزیر ضد محرومان را استیضاح می‌کنیم. آقای فاطمی امین! شما چرا رانتی به نمایندگان دادید؟ امروز باید اعلام کنید که کدامیک از نمایندگان از شما مطالبه‌ای داشتند؟ سوال دیگر ما آن است که چرا مافیای خودرو در این روزها تا این حد برای ماندن فاطمی امین به عنوان وزیر صنعت معدن و تجارت به آب و آتش می‌زنند؟ متأسفانه خرید جهیزیه و لوازم خانگی و همچنین داشتن خودرو برای جوانان تبدیل به رؤیا شده است. ۸۵ میلیون ایرانی شهادت می‌دهند که وزارت صمت عملکرد خوبی نداشته است و معیشت میلیون‌ها ایرانی به علت سوءمدیریت وزیر صمت دچار مشکل شده است. مجلس شورای اسلامی مستقل است و از حقوق مردم کوتاه نمی‌آید و ما تابوی استیضاح وزیران را می‌شکنیم.

صدیف بدری، نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی: در استیضاح قبلی نمایندگان به وزیر صمت فرصت دادند اما وزیر بسیاری از فرصت‌ها را از دست داد. آقای فاطمی امین! چرا در زمان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام حاضر نشدید و از مصوبه مجلس درباره واردات خودروهای کارکرده دفاع نکردید و الان لایحه دو فوریتی برای این کار ارائه می‌دهید؟ خودروسازان داخلی هر روز کیفیت خودرو را کاهش می‌دهند و خودروسازان ما بیشتر از آنکه خودروساز باشند مونتاژ کار هستند، جامعه از ما انتظار تغییر و تحول در وزارت صمت را دارد و ما باید امروز وزیر صمت را برکنار کنیم.

سیدغنی نظری، نماینده مردم خلخال در مجلس شورای اسلامی: حرف من به نمایندگان این است که اگر استیضاح وزیر صمت رأی نیاورد نمایندگان هم رأی نخواهند آورد چرا که مردم می‌گویند آنان مدافع ما نیستند و مدافع دولت هستند.چگونه یک کارمند بازنشسته یا معلم می‌توانند خودرو خریداری کنند یا آنکه لوازم خانگی برای زندگی خود تهیه کنند؟ متأسفانه بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مردم به شدت از لحاظ معیشتی گرفتار هستند. اگر نمایندگان امروز مجدداً به وزیر صمت رأی دهند بدانند دیگر کسی برای نمایندگان مجلس تره هم خرد نمی‌کند و بعد از این کسی نمایندگان را تحویل نمی‌گیرد اما اگر ما یک وزیر را استیضاح کنیم، حساب دست مابقی وزیران می‌آید و جدی تر کار می‌کنند بنابراین مجلس باید امروز قاطعیت خود را نشان دهد.

احمد رسولی نژاد، نماینده مردم دماوند در مجلس شورای اسلامی: وزیر صمت در زمان رأی اعتماد وعده کاهش قیمت خودرو و افزایش تولید و کیفیت خودرو را داد اما از زمانی که وی روی کار آمده است، قیمت خودرو به طور متوسط ۳۰۰ درصد افزایش یافته است. بر اساس گزارش‌ها کل تولید ایران خودرو در سال ۱۴۰۱، ۵۵۰ هزار دستگاه بود اما آمار فروخته شده ۶۱۳ هزار دستگاه است. کل تولیدات سایپا در سال ۱۴۰۱، ۳۵۱ هزار دستگاه بود و آمار فروخته شده ۳۸۱ هزار دستگاه است. مجموع تولیدات ایران خودرو و سایپا در سال ۱۴۰۱، ۹۰۱ هزار خودرو بود اما آنچه فروخته شده ۹۹۴ هزار دستگاه است که تنها نسبت به سال ۱۴۰۰، ۱۷ درصد افزایش داشته است. با این شرایط چگونه وعده داده می‌شود که قرار است آمار تولید خودرو به یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه برسد؟ فاطمی امین استاد وعده‌هاست.

احد آزادیخواه، نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی: با توجه به آمار، خودروسازان ۶۷ هزار دستگاه بیش از آنچه تولید کرده‌اند، فروخته‌اند. فاطمی امین فرد پاک دستی است اما توان مدیریتی او ضعیف است. امروز روز استیضاح فاطمی امین نیست بلکه شب اول قبر من نماینده مردم است. ما مدیون مردم و بدهکار مردم هستیم. ما در مجلس به زحمت قانون تصویب می‌کنیم اما وزیر آئین نامه را تهیه نمی‌کند که در این صورت فقط نمایندگان هستند که باید پاسخگوی مردم باشند. اگر فاطمی امین نباشد کار وزارتخانه عقب می‌افتد چرا زمانیکه دولت ۳ وزیر را جابجا می‌کند کار وزارتخانه‌ها عقب نمی‌افتد؟ این چه حرفی است که مطرح می‌شود؟

هاجر چنارانی، نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی: دیگر نمی‌توانیم در چشم مردم حوزه انتخابیه خود به دلیل گرانی‌ها نگاه کنیم. در جلسه قبلی استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت هشدار دادیم که فرصت آزمون و خطا باقی نمانده است. خدا را شاکرم که وامدار کسی نیستم و تاکیدم این است که فاطمی امین توان مدیریت این وزارتخانه را ندارد. مجلس شورای اسلامی در استیضاح قبلی بار دیگر به وزیر صنعت، معدن و تجارت اعتماد کرد اما چه اتفاقی در بازار خودرو افتاد؟ در این مدت قیمت خودرو از کجا به کجا رسیده است؟ ما واردات خودرو را در مجلس قبل تأیید کردیم و مجدداً در این مجلس به تصویب رسید اما به کجا رسید؟ آقای فاطمی امین! اگر شما لایحه دوفوریتی برای واردات خودروهای کارکرده داشتید چرا در یک سال گذشته برای ساماندهی این بازار به مجلس شورای اسلامی ارائه نکردید؟

الله وردی دهقانی، نماینده مردم ورزقان در مجلس شورای اسلامی ۷۰ درصد آلایندگی‌های کلانشهرها مربوط به خودروها است و همچنین اگر تصادفات جاده‌ای و هزینه‌های اورهال کردن آنها را در نظر بگیریم، با توجه به تولید حدود یک میلیون خودرو در سال چگونه می‌توانیم خودروی فرسوده را از رده خارج کنیم؟ از زمانی که فاطمی امین تصدی وزارت صمت را بر عهده گرفته است، قیمت خودرو تاکنون ۳ برابر شده و قیمت پراید از حدود ۱۰۳ میلیون تومان به ۳۳۰ میلیون رسیده است که این فاجعه است. وزیر صمت در برنامه خود گفت ۱.۵ میلیون خودرو در سال تولید خواهد شد که خبری از آن نیست. همچنین قول داده بود قرعه کشی را حذف خواهند کرد که از آن هم خبری نیست. وزیر صمت در خدمت دو خودروساز بزرگ کشور است، در حالی که باید وزیر صنعت باشد.

فاطمی امین: بارها گفته‌ام و می‌گویم صنعت خودروی ایران بیمار است

در ادامه این جلسه، فاطمی امین پشت تریبون قرار گرفت تا از خود در برابر انتقادات نمایندگان دفاع کند. سید رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: استیضاح حق مجلس است ولی چه کسانی از این استیضاح نفع می‌برند؟ چرا عده‌ای بیرون از مجلس استیضاح خوشحالند؟ چه منافعی به خطر افتاده است؟ چرا برخی در مجلس به دنبال دو قطبی سازی هستند؟ هر که به دنبال ایجاد دوقطبی باشد خیانت کرده است. دولت مردمی و مجلس انقلابی با یکدیگر باید مسائل را حل کنند. برخی استیضاح من را به برد مجلس و باخت دولت تعبیر می‌کنند.

وی در ادامه با اشاره به افزایش قیمت خودرو گفت: افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد بخاطر افزایش قیمت تمام شده خودرو در کارخانه نیست. از آذرماه یک تقاضای کاذب ایجاد شد و عده‌ای بخاطر حفظ ارزش پول به سمت این بازار می آیند. افزایش قیمت خودرو در بازار معلول اتفاقات اقتصادی متفاوتی است.

فاطمی امین ادامه داد: بارها گفته‌ام و می‌گویم صنعت خودروی ایران بیمار است. اگر سال‌های گذشته واردات خودرو متوقف نمی‌شد و میزان تولید کم نمی‌شد الان با این موضوعات درگیر نبودیم. صنعت خودرو مبتنی بر مونتاژ و واردات است به همین دلیل با تحریم‌ها میزان تولید خودرو کاهش پیدا می‌کند.

در ادامه دو تن از نمایندگان برای دفاع از فاطمی امین و در مخالفت با استیضاح به ایراد سخنرانی پرداختند.

مخالفان استیضاح وزیر صمت چه گفتند؟

میرتاج‌الدینی، نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی: چرا وزیر صمت را در کمتر از ۶ ماه دوباره استیضاح می‌کنید؟ نوبتی هم باشد، نوبت دیگران است! بنده به صداوسیما که به همه نمایندگان پیام داده و پرسیده که آیا خودرو گرفته‌اید، از همین جا می‌گویم که هیچیک از نمایندگان برای پس گرفتن امضای خود از استیضاح خودرو نگرفته‌اند و دولت نیز خودرویی اعطا نکرده است. هم ساحت دولت و هم ساحت مجلس از این اتهام پاک است.تورم و گرانی وجود دارد و ما هم آن را قبول داریم اما باید ریشه آن را پیدا کنیم. سهم وزارت صنعت، معدن و تجارت کمتر از سایر بخش‌ها است. نوسانات ارزی، تحریم‌های خارجی و خودتحریمی‌ها بر قیمت خودرو تأثیر دارد.

سید جلیل میرمحمدی، نماینده تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی: مجلس را متهم می‌کنیم ۴ ماه پیش خودرو شاسی‌بلند به نمایندگان داده‌اند که وزیر استیضاح نشود! تو را به خدا نکنید شما مجلس را زیر سوال می‌برید. هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان گفت حتی یک سند از یک خودرو تحویلی به نماینده هم نیاورده‌اند! نماینده می‌گوید وزیر آشنایان خود را به وزارت‌خانه آورده. خب بگو چه کسی آمده است. قرار است با عزل وزیر صمت یخچال و فریزر ارزان شود؟ این ادبیاتی است که ما داریم در مجلس وزیری را استیضاح می‌کنیم.آیا فاطمی امین با مدیریت خود، خودرو، لوازم خانگی و معدن را به این وضع رسانده است؟ ما باید منطقی حرف بزنیم.

رئیسی: استیضاح یک وزیر در مجلس به معنای اختلاف نیست

در ادامه جلسه رئیس جمهور برای دفاع از وزیر کابینه وارد صحن مجلس شورای اسلامی شد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، گفت: امروز با توجه به دعوت صورت گرفته احساس کردم با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری برای وحدت و همراهی میان قوا، برخی به اشتباه برداشت کنند استیضاح و سوال از مسئول جلوه اختلاف تلقی شود. تلقی بنده این نیست که این اقدامات جلوه اختلاف است حتی از کسانی که احساس مسئولیت و طلب توضیح کردند و خواستند به دغدغه مردم و نمایندگان بپردازند، تقدیر می‌کنم.

رئیس جمهور با بیان اینکه طبیعتاً داوری با نمایندگان و وجدان‌های بیدار مردم است گفت: تلقی ما از این استیضاح تلقی اختلاف نیست بلکه تلقی احساس مسئولیت عزیزان است. در حوزه وزارت صنعت مدیران زیادی جابجا شدند در حالی که ثبات در مدیریت اهمیت دارد و می‌تواند به تولید کننده و بخش‌های صنعت و معدن پیام ثبات را منتقل کند.

رئیسی خاطرنشان کرد: با رأی خوبی که نمایندگان به وزیر دادند ایشان مشغول به کار شدند و پس از چهار ماه استیضاح مطرح شد و طبیعتاً بررسی عملکرد، در این مدت کامل نبود و بعد از آن مدت‌ها سر زبان بود که وزارت صمت مورد سوال است. زمانی که استیضاح مطرح شد مجدد رأی اعتماد به وزیر داده شده بود و اگر دفعه قبل ۲۰۰ نفر رأی دادند این بار ۱۸۰ نفر تصریح کردند وزیر به کار خود ادامه دهد.

مجلس وارد تنفس شد

در ادامه جلسه، مجلس وارد تنفس شد. در این زمینه، رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بحث ادامه دارد، اما از آنجایی که وقت نماز نزدیک است، تنفس اعلام می‌کنم و ادامه جلسه استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت رأس ساعت ۱۳ خواهد بود.

رأی گیری به صورت مخفی است

همچنین جمعی از نمایندگان در نامه‌ای به هیأت رئیسه خواستار رأی‌گیری به صورت علنی و شفاف درباره استیضاح وزیر صمت شدند. در همین زمینه علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: رأی‌گیری جلسات استیضاح باید مخفی باشد و برای علنی شدن باید تعداد امضاهای متقاضیان به ۵۰ نفر برسد که هنوز نرسیده است. نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آئین‌نامه داخلی مجلس می‌گوید رأی استیضاح الزاماً مخفی است و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌خواهند از ظرفیت ماده ۱۱۵ آئین‌نامه داخلی مجلس استفاده کنند که این استیضاح علنی باشد. برای این کار باید تعداد امضاهای این تقاضا افزایش یابد و دو سوم نمایندگان هم با آن موافقت کنند.

نوبت عصر جلسه استیضاح وزیر صمت

در ساعت ۱۳ نوبت عصر جلسه علنی مجلس به ریاست محمدباقر قالیباف برای ادامه رسیدگی به طرح استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت آغاز شد.

در ابتدای این جلسه دو نفر از نمایندگان موافق استیضاح به ایراد سخنرانی پرداختند.

پراید از رده خارج شده آرزوی مردم شده است

لطف الله سیاهکلی، نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی: وعده‌ها در مورد سامانه فروش یکپارچه خودرو محقق نشد و خودرو را در بورس عرضه کردید و پراید از رده خارج شده آرزوی مردم شده است. هر یک درصد رشد ۱۰۰ هزار شغل ایجاد می‌کند، چطور با ۲۰۰ هزار شغل ایجاد شده شما ۵ درصد رشد داشته‌اید؟ چرا آمار غلط را به رئیس جمهور می‌دهید که مقابل رهبر معظم انقلاب ارائه دهند؟

حسینعلی حاجی، نماینده مردم برخوار، شاهین‌شهر و میمه در مجلس شورای اسلامی: ۱۸ ماه است از صدرات آقای فاطمی امین می‌گذرد. هم شما و هم ما تلاش کردیم شرایط اصلاح شود اما نشد. مگر موضوع وزرات و وکالت من و شما است؟ ما آمده‌ایم به نام جمهوری اسلامی کار کنیم. حکومت داری که اینگونه نمی‌شود. در حالی که ما علاوه بر مسائل معنوی باید رفاه را هم فراهم کنیم. تا کنون جز تذکرهای شفاهی ۲۹۰ تذکر کتبی دادیم. همچنین ۲۵۰ مورد سوال کرده و ۵ مورد هم اعلام جرم کردیم اما اثری نداشته است.

وزیر صمت: من هم منتقد قیمت خودرو هستم

در ادامه وزیر صمت مجدداً به دفاع از خود پرداخت. او در ادامه این جلسه گفت: در خودرو و لوازم خانگی مشکل داریم. امیدواریم این توفیق را داشته باشیم، شما نمایندگان به ما فرصت بدهید، دغدغه‌های مقام معظم رهبری را حل کنیم. من هم منتقد قیمت خودرو هستم. من به عنوان وزیر صنعت معدن تجارت یک تندر ۹۰ مدل ۸۹ داریم.

آغاز رأی گیری

بعد از پایان سخنان وزیر، رأی گیری مجلس برای استیضاح فاطمی امین وزیر صمت آغاز و رأی گیری به مکتوب انجام شد.

در نهایت، نمایندگان مجلس به رفتن فاطمی امین از دولت رأی مثبت دادند و فاطمی امین با رأی ۱۶۲ رأی از همراهی کابینه سیزدهم بازماند. بنابر اعلام رئیس مجلس از میان کل حاضرین که ۲۷۲ رأی بود ۱۰۲ رأی مخالف استیضاح و ۲ رأی ممتنع و ۱۶۲ رأی موافق استیضاح و ۶ رأی باطله بود که در نهایت منجر با رأی آوردن استیضاح فاطمی امین شدبه ادامه کار فاطمی امین اعتماد نکردند.

با استیضاح فاطمی امین، پنجمین خروجی در کابینه سیزدهم رقم خورد. پیش از این ۳ وزیر کابینه استعفا داده و یک وزیر و یک معاون نیز با تصمیم رئیس جمهور برکنار شده بودند.

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