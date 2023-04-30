به گزارش خبرنگار مهر، علی پروین در مورد شرایط پرسپولیس بعد از پیروزی برابر استقلال گفت: روزی که سر تمرین رفتم گفتم پرسپولیس قهرمان می شود و الان هم می گویم قهرمان می شود.

سرمربی سابق پرسپولیس که به عنوان بازیکن این تیم و تیم ملی ایران سالها در ورزشگاه آزادی بازی کرده است با اشاره به روند بازسازی این ورزشگاه گفت: تلاش آقایان را دیدم و به همه خدا قوت می گویم. امیدوارم این بازسازی ادامه داشته باشد و وسط کار رها نکنند و ورزشگاه را مثل 50 سال پیش دوباره تحویل جامعه بدهند. قرار شد من هم هفته ای یک بار بیایم کمک کنم.

وی در مورد حضور قلعه نویی در راس کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران گفت: اگر قرار است یک مربی ایرانی هدایت تیم ملی را برعهده بگیرد حق به امیر قلعه نویی می رسد. امیدوارم در کارش موفق باشد و بتواند تیم ملی را قهرمان آسیا کند.