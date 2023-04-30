نخستین نشست مشترک شورای راهبری مجمع رصتا و ساترا برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات رسانههای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا)، سعید مقیسه رئیس ساترا در نخستین نشست مشترک اعضای شورای راهبری مجمع رصتا خواستار معرفی هر چه زودتر نمایندگان مجمع رصتا در شوراهای ۱۶ گانه ساترا از جمله شورای صدور مجوز انتشار سریالها و برنامههای نمایش خانگی شد.
در ادامه این نشست، علیرضا بهادری مدیرکل فناوری و سامانههای نوین ساترا ضمن ارائه گزارشی از نحوه برگزاری انتخابات شورای راهبری مجمع رسانههای صوتو تصویر فراگیر ایران گفت: از تعداد ۷۷ نامزد عضویت در شورای راهبری رصتا، ۲ نفر پیش از آغاز فرایند رایگیری بهصورت مکتوب انصراف دادند که در نهایت رایگیری در روز ششم اردیبهشت ماه بهصورت برخط و با حضور نمایندگان سکوهای دارای مجوز از ساترا و با نظارت سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد. تعداد ۱۶۵ مدیر رسانه در انتخابات در فرایند رایگیری مشارکت کردند که از این میان ۳۵ رای به دلایل مختلف از جمله عدم تایید نهایی (عدم ارسال نهایی رای الکترونیک) توسط رسانه باطل شد.
وی افزود: با توجه به اینکه برای تمام سکوهای دارای مجوز از ساترا برای فرایند رأیدهی یک کد اختصاصی بیهمتا صادر شده بود و تمام اشخاص حتی اشخاصی که در روز رأیدهی در محل رأیگیری حاضر شده بودند از طریق سامانه اقدام به رأیدهی کرده بودند، تمام مستندات و اسامی رأیدهندگان قابل ارائه است و با توجه به اینکه کد اختصاصی شرکت در انتخابات صرفاً به شماره تماس مدیر هر سکو ارسال شده بود، بنابراین آمار ارائه شده توسط ساترا کاملاً دقیق است.
بهادری عنوان کرد: تعداد ۷۵ نفر برای عضویت در شورای راهبری مجمع رصتا کاندید شده بودند که رای نفر آخر صفر بود اما ۷۴ نفر دیگر هر یک موفق به کسب تعدادی از آرا شدند و با توجه به تقسیم آرای کل رایدهندهها میان ۷۴ سکو، نفر اول موفق به کسب ۳۲ رای از میان آرای رایدهندهها شد.
وی با بیان اینکه جمعاً ۱۶۵ سکو در انتخابات رای دادند و ۱۳۰ سکو هیچ نقصی در فرآیند رایدهی نداشتند، تاکید کرد: با توجه به آمار و تعداد رسانههای دارای مجوز از ساترا و تایید سازمان بازرسی کل کشور میتوان گفت در انتخابات مجمع رسانههای صوت و تصویر فراگیر ایران، بیشتر از یک سوم دارندگان مجوز از ساترا در انتخابات شرکت کردند و رای دادند.
در ادامه این نشست مشترک اعضای شورای راهبری مجمع رصتا به مرور اساسنامه مجمع پرداختند و مقرر شد با انتخاب دبیر مجمع توسط اعضای شورای راهبری، مجمع رصتا فعالیت خود را در محل مرکز نوآوری رسانههای صوتو تصویر فراگیر در ایستگاه نوآوری دانشگاه صنعتی شریف آغاز کند.
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