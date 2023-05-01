افزایش ۵۲ درصدی کشف سرقت ها در ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر، عمران علیمحمدی در نشست پیشگیری و مقابله با سرقت از افزایش ۵۲ درصدی کشف سرقت در سال گذشته خبر داد و اظهار داشت: در سال گذشته ۲۷۰ فقره سرقت در استان کشف و اموال از سارقان ضبط شده است.

وی همچنین در ادامه اضافه کرد: ۱۱ میلیارد ریال از اموال دولتی در فروردین ماه امسال نیز به سرقت رفته است.

رئیس کل دادگستری استان ایلام ادامه داد: برخی از آسیب‌های اجتماعی ریشه اصلی سرقت از سوی مجرمین است که شایسته است این آسیب‌ها شناسایی و بررسی شود.

راه اندازی مرکز ماده ۱۶ در جهت ساماندهی معتادان متجاهر برای کاهش وقوع سرقت و همچنین خود مراقبتی مردم و دستگاه‌های دولتی در حفظ اموال مردمی و اموال بیت المال از مصوبات این نشست بود.