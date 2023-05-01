به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بسیج اساتید کشور، محمدرضا مردانی رئیس سازمان بسیج اساتید کشور با گرامیداشت مقام معلم و استاد در ۱۲ اردیبهشت، ضمن تبریک این روز به جامعه استادی کشور، از اجرای رزمایش بسیج سازندگی توسط اساتید خبر داد.

وی افزود: با برگزاری این رزمایش اساتید دانشگاه‌ها بیش از پیش طعم شیرین خدمت به محرومین و مردم را خواهند چشید.

مردانی در ادامه ضمن اشاره به انتخاب شعار سال و ارتباط آن با مسائل معیشتی و اقتصادی در چند سال، اظهار داشت: شعارهای سال تاثیرگذار بوده و موجب حرکت‌های خوبی شده است. اگرچه انتظار می‌رفت دست‌اندرکاران امر و مسئولان اجرایی کشور نسبت به این شعارها و رویکردهای مهمی که از سوی رهبری تعیین شده بهتر از اینها عمل کنند، اما باز هم دستاورهای مهمی داشته‌ایم.

وی ضمن تاکید بر شعار امسال و اولویت مهم مدنظر رهبر انقلاب در خصوص معیشت و اقتصاد و راهکار برون رفت از این مشکل با کاهش تورم و رونق تولید از لزوم توجه به مهم‌ترین مولفه‌های رونق تولید همچون سرمایه‌گذاری، مواد اولیه، فناوری، امنیت، سود و اصل سرمایه سخن گفت.

مردانی افزود: با توجه به تحریم‌های موجود و مشکلاتی که داریم لازم است با نگاه درون‌زا و اقتصاد مقاومتی، نهاد علم و دانشگاه و تشکل‌های دانشگاهی به سمت کمک به نظام حکمرانی کشوربروند. در این رابطه کمک به شرکت‌های دانش‌بنیان و فناوری مورد نیاز است تا محصول علم و صنعت را برای بخش تولید فراهم کند و نیز از ظرفیت‌های کشورهای دیگر مثل کشورهای پیشرفته با هدف به فعلیت درآمدن استعدادهای بالقوه استفاده شود.

رئیس سازمان بسیج اساتید در ادامه از تشکیل کمیته‌های تخصصی و به میدان آوردن دانشگاهیان و متخصصین رشته‌های مختلف در مساله شناسی و کمک به حل مسائل و رفع کمبودهای بخش‌هایی که نیازمند کمک هستند سخن گفت و بیان کرد: در این رابطه کمیته اقتصاد مقاومتی را با حضور اساتید اهل فن در رشته اقتصاد و سایر حوزه‌های مربوطه در راستای رشد تولید و کمک به شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی و مردمی‌سازی اقتصاد و کمک به پر رنگ کردن بخش خصوصی در حوزه اقتصاد و کاهش درصد اقتصاد دولتی، برای کمک به فرآیند سیستمی در حاکمیت حوزه اقتصاد که موضوع مهمی در مهار تورم است، مد نظر قرار داده‌ایم.

وی همچنین از تشکیل کمیته آموزش عالی برای کمک به تولید محتوا و پیگیری و ارائه مدل علمی در بحث رشد تولید و مهار تورم از طریق شناسایی شاخص‌های رشد تولید و مهار تورم خبر داد.

مردانی همچنین از تشکیل کارگروه تحول در علوم انسانی که مدل‌سازی اسلامی ایرانی اقتصاد دانش بنیان را در مسیر رشد تولید و مهار تورم از طریق اساتید برجسته و مجرب تحقق خواهد بخشید، سخن گفت.

تشکیل کارگروه پژوهش و فناوری برای پایه‌گذاری اقتصاد مقاومتی در راستای بومی‌سازی محصولات و کاهش خروج ارز از کشور و افزایش سرعت تجاری‌سازی پژوهش‌ها با تلاش‌های علمی دانشگاهیان در مراکز پژوهشی کشور از دیگر محورهای مورد اشاره رئیس سازمان بسیج اساتید بود.

وی در ادامه به نقش آفرینی کارگروه حقوق و قضایی برای کمک به رفع خلاهای قانونی و موانع تولید و همچنین نظارت بر کنترل تورم برای اجرای قوانین کشور اشاره کرد و گفت: کارگروه کشاورزی و محیط زیست برای بهینه سازی و افزایش تولید محصولات کشاورزی از طریق شناسایی مسائل و مشکلات حاصل در حوزه کشاورزی ورفع گره‌های کور در این حوزه پیش بینی شده است.

مردانی در ادامه به اهمیت موضوع انرژی اشاره کرد و از تشکیل کارگروه رونق انرژی‌های نو و جدید برای کمک به استفاده بهینه و صحیح از انرژی و شناسایی مسائل مختلف در حوزه انرژی سخن گفت.

کارگروه بهداشت و درمان، کارگروه هنری و فرهنگی، کارگروه سیاست خارجی، کارگروه ورزش، کارگروه راه، شهرسازی و معماری، کارگروه تعاون و کارگروه رسانه و فضای مجازی از دیگر مواردی بود که رئیس سازمان بسیج اساتید از آن نام برده و بر ضرورت فعالیت آن تاکید کرد.

وی در ادامه گفت: هدف از تشکیل این کارگروه‌ها آن است که اساتید بسیجی و سایر اساتید به میدان بیایند و با کمک سایر بخش‌های مربوطه ایده پردازی کرده و بسته‌های سیاستی‌ فراهم کنند و آن را در اختیار مسئولان قرار دهند.