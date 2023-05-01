برگزاری ششمین کنفرانس ملی کارآفرینی دانشگاه شریف به صورت مجازی

به گزارش خبرنگار مهر، ششمین کنفرانس ملی کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف طبق تصمیم کمیته برگزاری کنفرانس، در تاریخ ۱۲ الی ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ به صورت مجازی برگزار می‌شود.

محورهای ششمین کنفرانس ملی کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف عبارت است از ویژگی‌های کارآفرینان/شناخت کارآفرینی، کارآفرینی اجتماعی/ اقلیت‌ها در کارآفرینی،تامین مالی کارآفرینی/جمع سپاری، استارتژی برای استارتاپ‌ها/محوری، کارآفرینی خانواده محور، اقتصاد دانش و همکاری فنی،اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی، شکل گیری شتابدهنده جدید و نوپا.

این کنفرانس از پلتفرم آپارات در صفحه مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف به صورت آنلاین پخش خواهد شد.