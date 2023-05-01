ظرفیت پتروشیمی کشور تا ۱۲ سال آینده به ۱۸۶ میلیون تن می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی شاه میرزایی، معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در چهاردهمین همایش بین المللی صنعت پتروشیمی گفت: در سال ۱۹۷۹ میلادی مصادف با سال ۱۳۵۷ که انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی روی داد صنعت پتروشیمی چند ویژگی مثبت و منفی داشت یکی از مشکلات وابستگی ۱۰۰ درصدی صنعت پتروشیمی به سایر کشورها بود.

به گفته شاهمیرزایی در آن زمان کالا و تجهیزات، کاتالیست و دانش فنی کاملاً وابسته بود. همچنین تنوع محصولات بسیار محدود بود و تولید ۱.۵ میلیون تن و ظرفیت کمی بیشتر بود.

وی افزود: پس از یک دهه از انقلاب فعالیت‌های پتروشیمی در کشور آغاز شد و ما را تحریم کردند و بسیاری از دانشمندان از جمله مصطفی احمدی روشن را در خاک کشور به شهادت رساندند.

شاهمیرزایی اضافه کرد: صنعت فوق تخصصی پتروشیمی کاملاً وابسته بود و از دانش فنی برخوردار نبودیم و باید با استفاده از دانش فنی کشورهای پیشرفته فعالیت می‌کردیم. در حال حاضر این پنل ها که تشکیل می‌شود آخرین دستاوردهای پتروشیمی جهان است.

وی گفت: ظرفیت پتروشیمی کشور بر قله ۹۳ میلیون تن سالانه ظرفیت نصب شده صنعت پتروشیمی است با ۱۰۸ طرح بزرگ و کوچک تا ۱۲ سال آینده به دوبرابر ظرفیت کنونی دست پیدا می‌کنیم.

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی ادامه داد: تا پایان این دولت وابستگی کاتالیستی ما قطع خواهد شد و در حوزه کالا و تجهیزات در برخی از بخش‌ها ۸۰ درصد و در سایر بخش‌ها ۹۰ درصد بومی سازی شده است.

وی با بیان اینکه صدها تن صادرات کاتالیست داشته ایم، عنوان کرد: بنا است تا ۶ سال آینده صنعت پتروشیمی به خودکفایی کامل دست پیدا کند.

شاهمیرزایی اضافه کرد: پتروشیمی ایران با وجود تحریم‌ها بیش از ۶۰ برابر بزرگ شده است.

وی ادامه داد: بیش از ۵۵۰ گرید پتروشیمی و پلیمری در کشور تولید می‌شود و تا پایان دولت سیزدهم تمام کاتالیست‌های پتروشیمی داخلی‌سازی خواهد شد.

این مقام مسئول در خاتمه با اشاره به لزوم تکمیل زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی اشاره کرد و گفت: برای تولید ۲۱ محصول جدید پتروشیمی معادل ۴.۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است.