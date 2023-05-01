ایران بزرگترین صادرکننده صنایع تکمیلی پتروشیمی طی ۱۰سال آینده

به گزارش خبرنگار مهر، دهقانی فیروزآبادی، معاون رئیس جمهور در چهاردهمین همایش بین المللی صنعت پتروشیمی گفت: هر کشور ظرفیت‌های دارد به همین دلیل حاکمان باید از ظرفیت و صنعت و اقتصاد خاص خود بهره ببرد که بزرگترین صنعت اقتصادی و اقتدار ایران صنعت نفت است. ایران یکی از کشورهای برتر جهان در ذخایر نفتی است.

وی ادامه داد: یکی از شاهراه‌های رسیدن به اقتصاد دانش بنیان صنعت نفت و پتروشیمی است.

به گفته وی همه چیز در تکمیل زنجیره ارزش نهفته است و در نقاط پایین دستی زنجیره ارزش سخت افزار کمرنگ شده و در جاهایی سود هزار درصد است که دانش هم وجود دارد.

معاون رئیس جمهور اضافه کرد: در زنجیره‌های میانی سود ۲۰۰ درصدی ایجاد می‌شود اما در پایان زنجیره ارزش آفرینی واقعی با سود هزار درصدی ایجاد می‌شود.

وی تاکید کرد: بیش از ۸ هزار شرکت توسعه تکنولوژی در کشور وجود دارد که توان تولید هر دانش فناوری را دارند و ۲۵۰ فناوری برجسته در صنعت پتروشیمی که وجود دارد در کشور قابل تولید است.

دهقانی اضافه کرد: وصل کردن سرشاخه‌های دانش بنیان به جریان ایجاد ارزش در صنعت پتروشیمی در دستور کار است.

وی با اشاره به اینکه ایران با تمام توان در تحقق اقتصاد دانش بنیان برنامه ریزی و اقدام می‌کند، افزود: در کمتر از ۱۰ سال بزرگترین و ارزش آفرین‌ترین صادرکننده محصولات پایین دست پتروشیمی خواهیم بود.

وی با اشاره به راه اندازی صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر هلدینگ خلیج فارس در بورس با ۲ هزار میلیارد تومان سرمایه، گفت: تا پایان سال آثار آن را خواهیم دید که به تولید دانش فنی و لایسنس کمک می‌کند.

دهقانی ادامه داد: بخشی از کارگروه بار اول معاونت علمی به صنعت پتروشیمی اختصاص پیدا کرده که بر اساس آن محصولی که برای بار اول تولید می‌شود مستقیماً و در کمترین زمان تبدیل به قرارداد شود.

وی ادامه داد: تا کنون صنعت نفت از فرصت ساخت بار اول ۲۰۰ میلیون دلار استفاده کرده است. در ایران به ازای هر یک دلار در توسعه تکنولوژی ۸ دلار صرفه جویی و آورده ارزی داشتیم.

دهقانی در خاتمه اضافه کرد: در اواخر سال ۱۴۰۱ تعریف ۱۰ ابر پروژه پیشران در صنعت پتروشیمی انجام شد. صادرات ۲ برابری صادرات محصولات پتروشیمی در برنامه هفتم و هشتم توسعه هدف‌گذاری شده است