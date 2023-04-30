به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بنیاد مستضعفان، هلدینگ نیروگاهی بنیاد مستضعفان به عنوان یکی از بزرگترین مجموعه‌های نیروگاهی کشور با در اختیار داشتن ۷ نیروگاه که عمدتاً در استان‌های کم برخوردار هستند، بیش از ۴۲۰۰ مگاوات برق تولید می‌کند و این میزان انرژی را در اختیار شبکه سراسری برق کشور قرار می‌دهد، محسن امیری مدیرعامل این هلدینگ با اشاره به آمار عملکرد هلدینگ نیروگاهی بنیاد در سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: در سال ۱۴۰۱ و براساس شعار سال گذشته مبنی بر «سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» و البته دستورات اکید مقام معظم رهبری در این زمینه، صنایع تولیدی می‌توانستند نهایت استفاده را از این شعار و راهنمایی مقام معظم رهبری ببرند، لذا ما نیز با تمرکز بر شعار سال، موفق شدیم با توجه به پویایی و به روز بودن صنعت نیروگاهی، با بهره گیری از توان فنی شرکت‌های دانش بنیان و استفاده از جوانان متخصص و متعهد، در عمل به منویات رهبر انقلاب موفق باشیم.

ساخت ۱۶۰ قطعه نوآورانه ژاپنی پس از تشدید تحریم‌ها در داخل

مدیرعامل هلدینگ نیروگاهی بنیاد مستضعفان با بیان اینکه در چند سال گذشته تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا، دسترسی ما به تجهیزات استراتژیک در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و البته صنعت نیروگاهی را که عمدتاً ساخت آلمان، ایتالیا، فرانسه و ژاپن هستند، با مشکل مواجه کرده، گفت: ما پیش از تحریم‌ها می‌توانستیم این قطعات را وارد کنیم اما بعد از فشارهای اتحادیه اروپا، دسترسی ما با محدودیت‌هایی جدی مواجه شد و در چنین شرایطی بود که ما بر اساس منویات مقام معظم رهبری، تلاش کردیم از این محرومیت‌ها استفاده کنیم و به خودکفایی برسیم. لذا در سنوات اخیر و به خصوص در سال گذشته، ما برای رسیدن به این هدف، همکاری‌های خود را با شرکت‌های دانش بنیان داخلی و متخصصان کشور توسعه دادیم.

وی ادامه داد: در همین راستا، ما سفارش ساخت و تأمین قطعات مورد نیازمان در نیروگاه‌ها را به شرکت‌های فناور داخلی ارائه کردیم و آنها که تا پیش از این در زمینه ساخت قطعات ورود نکرده بودند توانستند ظرف مدت کوتاهی نیازهای ما را در این حوزه تأمین کرده و ما را از خرید بخشی از نیازهای خود از خارج کشور بی نیاز کنند.

مدیرعامل هلدینگ نیروگاهی بنیاد مستضعفان اضافه کرد: به عنوان مثال بعد از تحریم‌های اروپا در نیروگاه قم به دنبال رایزنی با شرکت‌های دانش بنیان موفق شدیم از ۱۲ میلیون یورو ارزبری جلوگیری کنیم و شرکت‌های دانش بنیان با انجام مهندسی معکوس توانستند ساخت قطعات مورد نیاز هلدینگ ما را ظرف ۲ تا ۳ ماه انجام دهند و بر همین اساس توانستیم پروژه ساخت ۱۶۰ قطعه و کار نوآورانه که تکنولوژی آن تا پیش از این فقط در اختیار کشور ژاپن بود به همت نیروهای متخصص ایرانی، داخلی کنیم.

امیری با بیان اینکه تمام نیروگاه‌های بنیاد مستضعفان موظف شده اند از توان شرکت‌های دانش بنیان در بالاترین سطح استفاده کنند گفت: بر همین اساس در سال گذشته هلدینگ برق و انرژی بنیاد توانست علی رغم همه مشکلات موجود در زمینه تولید برق و البته تأمین انرژی، مسئولیت خود را انجام دهد و ما موفق شدیم در حوزه بودجه، ۵ درصد فراتر از تعهداتمان عمل کنیم.

به گفته مدیرعامل هلدینگ نیروگاهی بنیاد مستضعفان، نیروگاه‌های این هلدینگ در سال گذشته موفق شدند در حوزه تولید نیز ۴ درصد به تولید برق خود اضافه کنند و این رشد تولید در صنعت برق کشور با توجه به مشکلات و همچنین نیاز صنایع و بخش خانگی بسیار حائز اهمیت است.

رکوردزنی در سرعت ساخت واحد بخار

وی تکمیل هرچه سریع‌تر پروژه‌های با پیشرفت بالای ۶۰ درصد در مجموعه هلدینگ را جزو تأکیدات رئیس بنیاد برشمرد و افزود: بحمدالله ما در ابتدای سال ۱۴۰۱ موفق شدیم بخش بخار نیروگاه چابهار را با شبکه سراسری سنکرون کنیم و این واحد با حضور رئیس بنیاد در ابتدای تیرماه سال گذشته افتتاح شد که افتتاح این واحد یکی از مهم‌ترین پروژه‌های بنیاد در کل کشور بود زیرا با تبدیل نیروگاه گازی چابهار به سیکل ترکیبی، عملاً مصرف سوخت کشور را به میزان یک میلیون متر مکعب در روز کاهش دادیم و به رفع ناتزاری تأمین سوخت کشور کمک کردیم.

امیری اضافه کرد: علاوه بر این در شرایط پیک تابستان سال ۱۴۰۱، بنیاد به کمک دولت آمد و با ارتقا توان واحدهای گازی خرمشهر و با انجام پروژه کاهش دمای ورودی به کمپرسور یا همان مدیا، توانستیم با استفاده از توان یک شرکت دانش بنیان ۱۲۰ مگاوات دیگر را علاوه بر ظرفیت قبلی این نیروگاه وارد شبکه سراسری برق کشور کنیم.

وی اجرای پروژه احداث بخش بخار نیروگاه خرم آباد را که طی ۲ سال به اتمام رسید، یک رکورد جدید در حوزه نیروگاهی کشور عنوان کرد و افزود: ما در اجرای این پروژه با همکاری مپنا توانستیم رکورد زمانی احداث یک واحد بخار را در کشور بشکنیم و موفق شدیم با یک کار جهادی در یکی از مناطق محروم کشور، ظرفیت ۱۶۰ مگاوات به شبکه برق سراسری اضافه کرده و فضا را برای توسعه هرچه بیشتر صنعت در این استان هموار کنیم.

مدیرعامل هلدینگ نیروگاهی بنیاد مستضعفان افزود: ما در اواخر سال گذشته بعد از حدود ۲۵ ماه کار شبانه روزی، موفق شدیم احداث یک واحد بخار را از صفر به ۱۰۰ برسانیم که برای اجرای آن، سرمایه گذاری بزرگی در حدود ۶ هزار میلیارد تومان انجام شد.

اضافه شدن ۰.۵ درصدی سهم بنیاد مستضعفان در تولید برق کشور طی ۱۴۰۱

وی با اشاره به اضافه شدن ۴۸۰ مگاوات به ظرفیت تولید نیروگاهی بنیاد گفت: با اجرای پروژه‌های ما و تکمیل آنها در سال گذشته، عملاً ظرفیت تولید برق ما در بنیاد مستضعفان به بیش از ۴ هزار و ۲۰۰ مگاوات رسید و با این حساب سهم خود را حدود نیم درصد در کشور افزایش دادیم و این در حالی بود که متأسفانه سال گذشته در حوزه افزایش ظرفیت نیروگاهی و رشد تولید، اقدام قابل توجهی انجام نشد.

مدیرعامل هلدینگ نیروگاهی بنیاد مستضعفان با اشاره به میزان تولید برق در این هلدینگ طی سال گذشته گفت: در سال ۱۴۰۱ با افزایش توان، میزان تولید نیروگاه‌های ما بالغ بر ۱۹ میلیون ۵۰۰ هزار مگاوات ساعت بود که نسبت به سال قبل ۴ درصد رشد داشت و این درحالی اتفاق افتاد که یکی از معضلات بزرگ کشور در سال گذشته ناترازی تأمین گاز کشور بود و همین موضوع در فصل زمستان مشکلات بسیاری را ایجاد کرد و صنایع بنیاد نیز با قطعی گاز و کمبود سوخت مواجه بودند و در کنار آن در پیک گرمای تابستان گذشته نیز این معضل، صنایع بنیاد را هم درگیر کرد و شاهد قطعی برق در صنایع بنیاد بودیم.

وی ادامه داد: هم اکنون واحدهای گازی نیروگاه‌های خرمشهر و علی آباد فعال هستند و بخش بخار آنها تاکنون غیرفعال بوده است که با پیگیری‌های ریاست بنیاد و اقدام جسورانه ای که همکاران ما انجام دادند توانستیم مجوز شورای اقتصاد را بابت احداث بخش بخار نیروگاه علی آباد و خرمشهر اخذ کنیم.

امیری گفت: برای اجرای این پروژه‌ها، تأمین منابع مالی مورد بحث قرار گرفت که نهایتاً توانستیم مجوز شورای اقتصاد را برای تخصیص ارز مورد نیاز احداث این دو نیروگاه از صندوق توسعه ملی (حدود ۸۰۰ میلیون یورو) بگیریم و مصوبه هیأت دولت این مجوز را برای این ۲ پروژه اختصاص داد و پیگیری آن در دستور کار امسال ما قرار گرفت. لذا امسال با شروع احداث و راه اندازی ۶ واحد بخار، ظرفیت تولید ما در این ۲ نیروگاه بالغ بر ۱ هزار مگاوات می‌شود و به هر نیروگاه حدود ۴۸۰ تا ۵۰۰ مگاوات ظرفیت تولید اضافه می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: راه اندازی این دو واحد بخار در نیروگاه‌های خرمشهر و علی آباد به کنترل ناترازی برق و گاز کشور کمک می‌کنیم و با توجه به اینکه امسال به عنوان «مهار تورم و رشد تولید» که توسط مقام معظم رهبری نامگذاری شده است ما عملاً می‌توانیم در بحث مهار تورم به کشور کمک کنیم زیرا زمانی که از قطعی برق صنایع جلوگیری شود نه تنها افزایش قیمت نخواهند داشت بلکه شاهد رشد تولید در همه صنایع خواهیم بود.

اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم برای ۷۴۰ نفر در راستای توانمندسازی

مدیرعامل هلدینگ نیروگاهی بنیاد مستضعفان با اعلام جزئیاتی از اجرای پروژه‌های مسئولیت اجتماعی نیروگاه‌های تحت مدیریت این هلدینگ گفت: باتوجه به اینکه یکی از ارکان اصلی فعالیت بنیاد مستضعفان، کار در حوزه محرومیت زدایی است ما در هلدینگ برق و انرژی صبا، برای اجرای پروژه‌های مسئولیت اجتماعی نیروگاه‌های خود با هماهنگی بنیاد علوی، بر موضوع اشتغال آفرینی و کمک به اشتغال زنان سرپرست خانوار در مناطق محروم همجوار نیروگاه‌ها تمرکز کردیم و خوشبختانه نتایج خوبی را شاهد بودیم.

وی اضافه کرد: سال گذشته براساس مصوبه رئیس بنیاد به هلدینگ ها اجازه داده شد ۴ درصد سهم سود خود را در پروژه‌های محرومیت زدایی هزینه کنند که بر همین اساس و با تأیید بنیاد علوی توانستیم در استان‌های خوزستان، سیستان و بلوچستان، گلستان، لرستان، مازندران، آذربایجان شرقی، چهارمحال و بختیاری و ایلام عملاً پروژه‌های محرومیت زدایی را انجام دهیم. اکثر این پروژه‌ها با هماهنگی استانداران و ائمه جمعه استان‌ها در بحث معیشتی و در راستای اشتغال زنان بدسرپرست و بی سرپرست تعریف و همچنین برای آموزش و توانمندسازی این افراد متمرکز شد.

امیری گفت: کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور در زمینه آموزش و معرفی افراد مورد نظر همکاری‌های خوبی با ما داشتند از سوی دیگر ستاد اجرایی فرمان امام نیز در زمینه قالیبافی و آموزش به ما کمک کرد. به عنوان مثال در علی آباد استان گلستان چندین چرخ خیاطی به زنان بدسرپرست و بی سرپرست تحویل دادیم که از این طریق ۶۰ نفر از زنان را تحت پوشش قرار دادیم و امروز آنها به صورت سه شیفت مشغول کار هستند و تولیداتشان به کشور ترکیه هم صادر می‌شود.

به گفته وی سال گذشته به دنبال اقدامات این هلدینگ با اعتبار درنظر گرفته شده از محل مسئولیت اجتماعی نیروگاه‌های بنیاد مستضعفان به طور کلی بالغ بر ۲۴۰ نفر به صورت مستقیم و ۵۰۰ نفر به صورت غیر مستقیم مشغول به کار و توانمند شدند.

مدیرعامل هلدینگ نیروگاهی بنیاد مستضعفان خاطرنشان کرد: در پروژه انتقال آب خوزستان نیز بالغ بر ۴ میلیارد تومان هزینه کردیم و در این پروژه توانستیم با مشارکت آبفای خوزستان آب چندین روستای شمال دزفول، سوسنگرد و اندیمشک را تأمین کنیم و در سال گذشته معضل بی آبی این منطقه حل شد.

امیری اضافه کرد: علاوه بر این ما در حین و پس از اجرای ۲ پروژه بزرگ نیروگاه چابهار و نیروگاه خرم آباد در سال گذشته، زمینه اشتغال بیش از ۱۲۵۰ نفر از نیروهای بومی این مناطق را که عمدتاً از مناطق محروم کشور هستند، فراهم کردیم و این در حالی است که با تکمیل شدن این واحدها و اتصال آنها به شبکه سراسری برق کشور زمینه جذب ۵۰ نیروی متخصص بومی در منطقه نیز فراهم شد که همگی از دانشگاه‌های معتبر کشور و در مقاطع تحصیلی بالا فارغ التحصیل شده بودند و خوشبختانه با این کار از توان ۱۰۰ درصدی نیروی متخصص بومی بهره‌مند شدیم.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این در سال گذشته برای نخستین بار هلدینگ برق و انرژی بنیاد در برپایی موکب شلمچه به عنوان بزرگترین موکب مرزی جنوب کشور مشارکت داشت و در طول یک ماه به زوار ابا عبدالله الحسین (ع) در موکب محبان امیرالمومنین (ع) خدمت رسانی کرد.