به گزارش خبرنگار مهر، بیست و هفتمین همایش نقشه برداری کشور با حضور رئیس سازمان فضایی و رئیس سازمان زمین شناسی افتتاح شد. در این رویداد از ۹۵ عنوان مقاله، ۳۵ مقاله برای ارائه سخنرانی و ۳۵ مقاله به صورت پوستر انتخاب شدند.

در این همایش نقشه فرونشست زمین رونمایی شد. همچنین در راستای توسعه همکاری سازمان‌های فضایی و نقشه برداری کشور، قرار است به صورت نمادین تصاویر دریافت شده از ماهواره «خیام» منتشر شود.

در این همایش بهزاد وثوقی، دبیر علمی این رویداد با بیان اینکه ۹۵ مقاله در محورهای همایش ارزیابی شدند، ادامه داد: محورهای همایش از تخصص‌های نقشه‌برداری مرتبط با مسائل روز چون شرکت‌های دانش‌بنیان، تصاویر ماهواره‌ای، پهپادها و فتوگرامتری انتخاب شده است.

وی برگزاری کارگاه‌های آموزشی را از برنامه‌های همایش و نمایشگاه ژئودینامیک دانست و گفت: دستورالعمل پایش تراز آب دریای خزر، موقعیت کنونی و آتی زیر ساخت‌های اطلاعات مکانی در کشور، تهیه نقشه‌های فرونشست با تصاویر راداری، آموزش نرم‌افزار پردازش ماهواره‌ای، تفسیر عکس‌های هوایی سنواتی، استفاده از سیستم تصمیم یار مکانی در اکتشافات منابع هیدروکربوری با استفاده از آنالیز داده‌های ژئو شیمیایی از عناوین این کارگاه‌ها است.