محمد مشتری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی سال گذشته ۶۶ مورد برای سرقت تجهیزات ایمنی جاده‌های استان شامل تابلو علائم، چراغ چشمک زن، صفحه و پایه گاردریل، کابل و ترانس برق به اداره حقوقی این اداره کل گزارش شد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان شمالی گفت: از این تعداد سرقت، ۴۱ مورد منجر به شناسایی متهم و محکومیت به حبس و رد مال با پیگیری و طرح دعوا توسط اداره حقوقی شده است.

وی افزود: تجهیزات ایمنی در حفظ سلامت کاربران جاده‌ای تأثیر بسیار بالایی دارد و بسیاری از پرونده‌های حوادث رانندگی و تصادفات فوتی و جرحی ناشی از کمبود تابلو علائم سرقتی است.

مشتری گفت: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده سرقت تجهیزات عمومی و ایمنی موجود در جاده‌ها با سامانه ۱۴۱ تماس بگیرند و گزارش سرقت را به این اداره کل ارائه دهند تا با متخلفان برخورد قانونی شود.