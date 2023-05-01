به گزارش خبرنگار مهر، ضیاالدین الماسی بعدازظهر دوشنبه در مراسم انعقاد تفاهم نامه همکاری فی مابین ادارات کل آموزش و پرورش و محیط زیست استان اردبیل اظهار کرد: امروزه بخش‌های خصوصی و دولتی با آموزش مهارت‌های مختلف درصدد تأمین نیروهای انسانی خود هستند و ما با تربیت نیروهای ماهر و زبنده در حوزه محیط بانی در تأمین این نیروها اقدامات مناسبی را انجام داده‌ایم.

وی با بیان اینکه تحصیل در رشته محیط بانی تعهد استخدامی ندارد ولی بازار کار برای جذب این هنرجویان مهیاست، خاطرنشان کرد: رشته محیط بانی دارای شاخه‌های مختلف و متنوعی است که می‌تواند برای هنرجویان جذاب باشد و در این راستا آموزش کلاسیک بیشتر مدنظر نیست بلکه آموزش مهارتی و فنی در این رشته پیگیری می‌شود.

رئیس مرکز آموزش و تربیت محیط بانان سازمان حفاظت محیط زیست کشور با اشاره به اینکه محیط زیست بستر توسعه و بقای زندگی و لازمه هرگونه فعالیت گروه اقتصادی و غیراقتصادی است افزود: حفاظت از محیط زیست دانش، سواد و هوش مختص به خود را می‌طلبد چرا که آموزش محیط زیست رکن اصلی پایداری و تعادل است.

الماسی هدف آموزش محیط زیست را ایجاد جامعه آگاه نسبت به محیط زیست واکنش گرا و متحد اعلام کرد و گفت: ما با آموزش‌های رسمی در حوزه محیط بانی در محیط زیست کشور بر نگهداری صحیح و مدیریت مناسب این منابع خدادادی تاکید داریم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل نیز در این مراسم یکی از اهداف مهم و راهبردی این تفاهم‌نامه را نهادینه‌سازی و تحقق اهداف ساحت تربیت زیستی- بدنی سند تحول بنیادین نظام تعلیم و تربیت ایران با هدف گسترش سرمایه‌های اجتماعی برای حفاظت خردمندانه از محیط زیست عنوان کرد.

کلام الله صفری با بیان اینکه استان اردبیل دارای ظرفیت خوبی از حیث منابع طبیعی، علمی و مذهبی می‌باشد، تصریح کرد: هنرستان کشاورزی اردبیل یکی از مراکز مهارتی و فنی است که ظرفیت خوبی برای ایجاد رشته محیط بانی دارد.

وی ابراز امیدواری کرد؛ تا با امضای این تفاهم‌نامه همکاری شاهد رشد، پرورش و شکوفایی نسلی آگاه، علاقمند و مسئولیت‌پذیر در زمینه محیط زیست باشیم.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان نیز در این جلسه با اعلام آمادگی برای همکاری با آموزش و پرورش در راستای آموزش و فرهنگ سازی در جامعه گفت: با ایجاد رشته محیط بانی می‌توانیم نیاز اصلی اداره محیط زیست را تأمین کنیم.

حسن قاسم پور ابراز امیدواری کرد؛ استان‌های هم جوار نیز بتوانند از ظرفیت ایجاد شده در مرکز استان اردبیل بهره مند شوند.